Το Let There Be Carnage κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους μετά από αρκετές καθυστερήσεις λόγω της πανδημία στις 24 Σεπτεμβρίου. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει αυτή τη φορά ο Άντι Σέρκις, ενώ ο Γουντί Χάρελσον θα είναι στο ρόλο του Cletus Kasady/Carnage. Στο trailer βλέπουμε τη δύσκολη... συμβίωση του Eddie Brock με τον Venom με τον πρώτο να προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή και τον δεύτερο να ενδιαφέρεται μόνο να ικανοποιήσει την πείνα του και να τιμωρεί τους κακοποιούς. «Προσπαθούν να ανεχτούν ο ένας τον άλλο. Και ο Eddie είναι σαν να συγκατοικεί με ένα μανιακό βρέφος. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και προσπαθεί να αφοσιωθεί στη δουλειά του» ανέφερε ο σκηνοθέτης για την ταινία, ενώ στο trailer που ακολουθεί μπορεί να πάρετε μία γερή γεύση από τα όσα θα δούμε.





