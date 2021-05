Χρησιμοποιώντας σκηνές από παλαιότερες ταινίες, αλλά και τους πανηγυρισμούς μέσα στους κινηματογράφους κατά τη διάρκεια του Endgame, η εταιρεία ανανεώνει το ραντεβού της με το κοινό για τις αίθουσες για την 4η φάση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Από αυτά που περιμένουμε ξεχωρίζουν οι πρώτες σκηνές από το Eternals της Chloé Zhao και βλέπουμε για πρώτη φορά στους ρόλους τους, τους Richard Madden (Icarus), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh) αλλά και την Angelina Jolie (Thena). Σίγουρα μετά από αυτή την πρώτη γεύση θα ακολουθήσει σύντομα και το πρώτο κανονικό trailer της ταινίας, που αναμένεται στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο. Από εκεί και πέρα έχουμε την ανακοίνωση του τίτλου για το δεύτερο Black Panther που λέγεται Wakanda Forever και έρχεται τον Μάιο του 2022, ενώ η δεύτερη ταινία της Captain Marvel έχει τίτλο The Marvels αφού σε αυτή θα δούμε και τη Ms. Marvel. Η τρίτη ταινία του Ant-Man θα κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2023 και το τρίτο Guardians of The Galaxy έρχεται τον Μάιο του 2023, ενώ στο τέλος βλέπουμε και το σήμα των Fantastic 4 χωρίς πάντως να υπάρχει ημερομηνία για αυτή την ταινία. Δείτε το βίντεο που περιλαμβάνει τις σκηνές και τις ανακοινώσεις.





