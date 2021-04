Τελικά και όπως αποκαλύπτει το είναι πλέον επίσημο ότι ο 69χρονος ηθοποιός μπαίνει στο σύμπαν της DC. Η επιβεβαίωση έρχεται με την έναρξη των γυρισμάτων για την ταινία του Flash, που θα έχει τίτλο Flashpoint και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2022. Σε αυτή ο Έζρα Μίλερ ταξιδεύει πίσω στο χρόνο για να αποτρέψει τον θάνατο της μητέρας του και έτσι δημιουργεί ένα εναλλακτικό σύμπαν όπου βρίσκεται ο Batman του Keaton. Θυμίζουμε ότι πέρασμα από την ταινία αναμένεται να κάνει και ο Μπεν Άφλεκ στην τελευταία του παρουσία ως Batman. Ο Μάικλ Κίτον έβαλε τη στολή του Σκοτεινού Ιππότη το 1989 στην ταινία του Τιμ Μπάρτον και τρία χρόνια αργότερα τον είδαμε για μία ακόμα φορά στο ρόλο. To 2015 ήταν μάλιστα υποψήφιος για όσκαρ με το Birdman στο ρόλο ενός παρωχημένου ηθοποιού που είχε κάνει καριέρα στα νιάτα του ως σούπερ-ήρωας στη μεγάλη οθόνη. Τη σκηνοθεσία του Flashpoint έχει αναλάβει ο Andy Muschietti (IT) ενώ το σενάριο υπογράφει η Christina Hodson του Birds of Prey.

Πηγή