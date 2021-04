θα πηγαίνουν στο Netflix μετά την κινηματογραφική τους προβολή. Ανάμεσα στα πρότζεκτ που περιλαμβάνονται σε αυτό το deal είναι τα Morbius, Uncharted, Bullet Train, το σίκουελ του Spider-Man: Into the Spider-Verse αλλά και μελλοντικά τα σίκουελ του Jumanji.που αναμένονται μέσα στο 2021 δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία που προς το παρόν αφορά μόνο την Αμερική, αλλά σίγουρα θα δώσει προτεραιότητα στο Netflix και για τις υπόλοιπες χώρες.θα χρηματοδοτεί συγκεκριμένο αριθμό παραγωγών για τη Sony που αναμένεται να στέλνει κατευθείαν στο streaming κάποια μικρότερης εμβέλειας πρότζεκτ.την ώρα που το κινηματογραφικό πεδίο αλλάζει δραματικά λόγω της πανδημίας αλλά και των νέων streaming υπηρεσιών, με τη WarnerMedia να έχει ήδη τροφοδοτήσει το ΗΒΟ Max με το σύνολο των κυκλοφοριών της για το 2021, τη Disney να χειρίζεται ανά περίπτωση τα μπλοκμπάστερ για το Disney Plus και την Paramount να προχωρά στη δική της πλατφόρμα.για τέτοιου τύπου συμφωνίες αφού η βιβλιοθήκη του υστερεί, ενώ πρόσφατα έκανε ένα επίσης τεράστιο deal με τον Ράιαν Τζόνσον του Knives Out.

