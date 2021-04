Η Άννα Φοξ (Έιμι Άνταμς) νιώθει ασφαλής όσο παρακολουθεί τον κόσμο πίσω από το παράθυρό της, αλλά όταν η οικογένεια Ράσελ μετακομίζει στο απέναντι διαμέρισμα, γίνεται μάρτυρας σε κάτι αδιανόητο. Το ερώτημα είναι... τι συνέβη πραγματικά; Αυτή είναι η πλοκή για το The Woman in the Window που το περιμένουμε εδώ και δύο χρόνια. Η ταινία ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2019, όμως μεταφέρθηκε λόγω νέων γυρισμάτων, μετά τη «χτύπησε» η πανδημία και τελικά το πρότζεκτ βρήκε . Η πρεμιέρα αυτή τη φορά είναι οριστική και θα γίνειενώ αυτό που ακολουθεί είναι το νέο trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Πηγή