Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός του «Not Great, Not Terrible» από το Chernobyl

Η αιτία είναι όγκος στον εγκέφαλο. «Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Πολ Ρίτερ έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Άφησε την τελευταία του πνοή γαλήνια, στο σπίτι του με τη γυναίκα και τα δύο παιδιά του στο πλευρό του. Ήταν 54 χρονών και είχε όγκο στον εγκέφαλο» δήλωσε ο μάνατζερ του. O Άγγλος ηθοποιός με μεγάλη καριέρα στο θέατρο ήταν γνωστός από τις κινηματογραφικές συμμετοχές του στα Quantum of Solace και Harry Potter and the Half-Blood Prince και τις τηλεοπτικές σειρές Friday Night Dinner, Vera, The Hollow Crown και The Last Kingdom. Το 2019 συμμετείχε στο Chernobyl του HBO και η ατάκα του «Not Great, Not Terrible» αναφερόμενος στα επίπεδα της ραδιενέργειας πέρασε στο χρονοντούλαπο της ποπ κουλτούρας.





Πηγή