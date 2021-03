Star Wars: Όλοι οι πρωταγωνιστές και ο επίσημος τίτλος της σειράς για τον Obi-Wan

ανακοίνωσε τον επίσημο τίτλο που θα είναι απλά «Obi-Wan Kenobi» με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ να επιστρέφει στο ρόλο που υποδύθηκε στην πρίκουελ τριλογία και μαζί του να έχει τον Χέιντεν Κρίστενσεν που επιστρέφει και αυτός στο ρόλο του Darth Vader.Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma (Game of Thrones), Rupert Friend (Homeland), O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell και Benny Safdie.έχουν εμφανιστεί ξανά στο Star Wars στους ρόλους των Owen και Beru, συγγενών του Anakin Skywalker που τους δόθηκε η επιμέλεια του Luke Skywalker. Για τους υπόλοιπους ηθοποιούς δεν γίνεται καμία αναφορά ως προς τους ρόλους που θα ερμηνεύσουν.παίρνει δεύτερο μεγάλο ρόλο σε πρότζεκτ της Disney αφού πρωταγωνιστεί και στο Eternals της Marvel. Η σειρά θα μας μεταφέρει δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα του Revenge of the Sith και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Disney Plus το 2022.

Πηγή