Suicide Squad: Αυτό είναι το σαρωτικό πρώτο trailer για την ταινία του James Gunn

O δημιουργός του Guardians of The Galaxy ετοιμάζεται να μας παρουσιάσει μία ταινία με πιο πολύ χρώμα και σίγουρα περισσότερο χαβαλέ όπως θα διαπιστώσετε από τις πρώτες σκηνές. O James Gunn στο διάστημα της προσωρινής -όπως αποδείχθηκε- απόλυσης του από τη Disney, μετακόμισε στη DC και αποφάσισε να ασχοληθεί με μία νέα εκδοχή της Suicide Squad που δεν είναι ακριβώς σίκουελ αλλά ούτε και ολικό reboot , αφού θα δούμε αρκετούς πρόσωπα γνωστά από την ταινία του 2016. H ταινία κάνει πρεμιέρα στις 6 Αυγούστου στους κινηματογράφους και το HBO Max. Και πριν πάμε στο trailer δείτε όλους τους ηθοποιούς και τους ρόλους τους. Viola Davis-Amanda Waller while Joel Kinnaman – Colonel Rick Flag Michael Rooker – Savant Flula Borg – Javelin Margot Robbie – Harley Quinn David Dastmalchian – Polka Dot Man Daniela Melchior – Ratchatcher Idris Elba – Bloodsport Steve Agee – King Shark Mayling Ng – Mongal Peter Capaldi – Thinker Alice Braga – Sol Soria Pete Davidson – Blackguard Nathan Fillion – TDK Sean Gunn-Weasel Jai Courtney – Captain Boomerang John Cena – Peacemaker





