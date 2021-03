Netflix Απρίλιος 2021: Όλες οι σειρές και οι ταινίες που έρχονται

Στις σειρές θα ξεχωρίσουμε την πρεμιέρα του Shadow and Bone που βασίζεται στο παγκόσμιο best seller και φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα βαριά χαρτιά της πλατφόρμας. Τον μήνα που έρχεται θα δούμε συνολικά 12 νέες ταινίες, ενώ θα κάνουν πρεμιέρα και οκτώ ντοκιμάντερ. Ο Απρίλιος είναι πολύ καλός μήνας και για αγαπημένες ταινίες του παρελθόντος, αφού έρχονται στο Netflix ανάμεσα σε άλλα, Τα καλά Παιδιά, η Υπόθεση Καρλίτο, ο Μεγάλος Λεμπόφσκι, ενώ επιστρέφει και το Batman vs Superman: Dawn of Justice και μάλιστα πάνω στην ώρα αφού το Snyder Cut της Justice League έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Ακολουθεί το trailer και αμέσως μετά η λίστα με το περιεχόμενο.

Netflix Απρίλιος 2021 - ΕΛΛΑΔΑ

The Serpent

Το '70, ο αδίστακτος δολοφόνος Σαρλ Σομπράζ βάζει στο στόχαστρό του ταξιδιώτες εναλλακτικού τουρισμού στη Νότια Ασία. Βασισμένο σε σοκαριστικά αληθινά γεγονότα.

Snabba Cash

Οι ζωές μιας φιλόδοξης επιχειρηματία, ενός γοητευτικού μαφιόζου και ενός προβληματικού εφήβου συγκρούονται σε ένα απεγνωσμένο και σκοτεινό κυνήγι πλούτου.

Dad Stop Embarrassing Me!

Ένας ανύπαντρος μπαμπάς και ιδιοκτήτης εταιρείας καλλυντικών έρχεται αντιμέτωπος με τα προβλήματα της πατρότητας, όταν η πεισματάρα κόρη του μετακομίζει μαζί του.

Luis Miguel - The Series: Season 2

Καθώς η καριέρα του εκτοξεύεται, ο Λούις Μιγκέλ περνάει δύσκολα στην οικογενειακή του ζωή, εν μέσω προδοσιών, συγκλονιστικών αποκαλύψεων και μιας μεγάλης απώλειας.

Zero

Ένας ντροπαλός έφηβος με την υπερδύναμη να γίνεται αόρατος μάχεται για να υπερασπιστεί τη φτωχή γειτονιά του, παρόλο που θέλει να ξεφύγει για να κυνηγήσει τα όνειρά του.

Shadow and Bone

Σκοτεινές δυνάμεις συνωμοτούν ενάντια στην ορφανή χαρτογράφο Αλίνα Στάρκοφ όταν εξαπολύει μια απερίγραπτη δύναμη που μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του διαλυμένου κόσμου της.

Μια νέα γυναίκα και οι φίλες της ανακαλύπτουν τις σεξουαλικές σχέσεις και τον εαυτό τους μέσα από την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν μια εφαρμογή για σεξ.

The Unremarkable Juanquini: Season 2

Οι οικογένειες Μοράλες και Ορντούζ έχουν μπλέξει κάτω από την ίδια στέγη. Όμως, ο αστυνόμος Γκονζάλεζ δεν τους αφήνει απ' τα μάτια του, όπου κι αν κρύβονται.

The Innocent

Ένας ακούσιος φόνος οδηγεί έναν άντρα σε έναν σκοτεινό ιστό ίντριγκας και φόνων. Μόλις βρίσκει την αγάπη και την ελευθερία, ένα τηλεφώνημα επαναφέρει τον εφιάλτη.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Concrete Cowboy

Ένας αντιδραστικός έφηβος πρέπει να περάσει το καλοκαίρι με τον αποξενωμένο πατέρα του και βρίσκει τη φιλία σε μια δεμένη κοινότητα της Φιλαδέλφεια με μαύρους καουμπόι.

Just Say Yes

Η ζωή της αθεράπευτα ρομαντικής Λότε αναστατώνεται, όταν τα σχέδιά της για τον τέλειο γάμο εκτροχιάζονται, την ίδια ώρα που η εγωκεντρική αδερφή της αρραβωνιάζεται.

Αφού ερωτεύεται την Εστρέγια, ο Άνχελ, ένας μηχανικός από τα προάστια της Μαδρίτης, μπαίνει σε έναν κόσμο ληστειών και γίνεται ο στόχος ενός ανένδοτου ντετέκτιβ.

Στο Παρίσι της δεκαετίας του '60, η επιρροή της μαντάμ Κλοντ ξεπερνά τα όρια της βιομηχανίας του σεξ, μέχρι που μια ευκατάστατη νεαρή γυναίκα απειλεί να αλλάξει τα πάντα.

Have You Ever Seen Fireflies?

Ένα παιδί θαύμα, η επαναστάτρια κι ασεβής Γκιουλσερέν, αντιμετωπίζει τη μοναξιά, την αγάπη και την απώλεια ενάντια στο ρεύμα πολιτικών αναταραχών και κοινωνικών αλλαγών.

Δύο παιδικές φίλες έρχονται ξανά κοντά ως υπερηρωίδες που πολεμούν το έγκλημα, όταν η μία απ' τις δύο εφευρίσκει μια φόρμουλα που χαρίζει υπερδυνάμεις.

Night in Paradise

Κρυμμένος στο νησί Τζέτζου μετά από μια βάναυση τραγωδία, ένας αδικημένος και επικηρυγμένος μαφιόζος σχετίζεται με μια γυναίκα που έχει τους δικούς της δαίμονες.

Love and Monsters

Επτά χρόνια αφότου επέζησε από μια Αποκάλυψη τεράτων, ο δύσμοιρος Τζόελ αφήνει πίσω το άνετο υπόγειο καταφύγιό του σε μια προσπάθεια επανασύνδεσης με την πρώην του.

Ride or Die

Η Ρέι βοηθά τη γυναίκα που αγαπά να γλιτώσει από τον βίαιο άντρα της. Ενώ τις καταδιώκουν, τα αισθήματα που νιώθουν η μία για την άλλη φουντώνουν.

Stowaway

Ένα τριμελές πλήρωμα σε αποστολή στον Άρη έρχεται αντιμέτωπο με μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, όταν ένας απροσδόκητος επιβάτης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων.

Tell Me When

Ο εργασιομανής Γουίλ παγώνει την ανιαρή ζωή του στο Λ.Α. για να εκπληρώσει την τελευταία ευχή του παππού του: να δει τα αξιοθέατα της Πόλης του Μεξικού και να ερωτευτεί.

Things Heard & Seen

Ένα ζευγάρι από το Μανχάταν μετακομίζει στο Χάντσον Βάλεϊ κι ανακαλύπτει ότι ο γάμος του κρύβει μια σκοτεινή δύναμη που πάει κόντρα στην ιστορία του νέου σπιτιού.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Magical Andes: Season 2

Διασχίζοντας κι ενώνοντας επτά χώρες της Νότιας Αμερικής, οι Άνδεις έχουν πάντα ένα άλλο τοπίο, μια άλλη περιπέτεια, μια άλλη ιστορία να διηγηθούν. Ανακαλύψτε τες.

Worn Stories

Αστεία, τρυφερή και συγκινητική σειρά ντοκιμαντέρ, στην οποία πραγματικοί άνθρωποι αποκαλύπτουν συναρπαστικές και αλλόκοτες ιστορίες για τα πιο σημαντικά ρούχα τους.

Dolly Parton: A MusiCares Tribute

Σε μια υπέρλαμπρη βραδιά μουσικής και αναμνήσεων, μια κοινότητα θρυλικών καλλιτεχνών τιμά την Ντόλι Πάρτον ως το Πρόσωπο της Χρονιάς της MusiCares.

This Is A Robbery: The World's Biggest Art Heist

Το 1990, δύο άντρες ντυμένοι ως μπάτσοι εισβάλλουν σε μουσείο της Βοστώνης και κλέβουν έργα τέχνης μεγάλης αξίας. Μάθετε τα πάντα γι' αυτό το ριψοκίνδυνο έγκλημα.

My Love: Six Stories of True Love

Έξι ζευγάρια σε διαφορετικά μέρη του κόσμου μοιράζονται την αγάπη τους που διαρκεί για δεκαετίες σε αυτά τα τρυφερά πορτρέτα που γυρίστηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Why Did You Kill Me?

Τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση θολώνουν όταν μια οικογένεια χρησιμοποιεί τα social media για να βρει αυτούς που σκότωσαν την 24χρονη Κρίσταλ Θίομπολντ.

Life in Colour with David Attenborough

Με καινοτόμο τεχνολογία, αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη φύση από μια νέα οπτική καθώς τα ζώα χρησιμοποιούν χρώμα για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στην άγρια φύση.

Headspace Guide to Sleep

Αυτή η σειρά εξηγεί τα βασικά του ύπνου, όπως το πώς αποκοιμιόμαστε, την αϋπνία και τα όνειρα. Επιπλέον, κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει έναν διαλογισμό χαλάρωσης.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ

The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse to You

Βοηθήστε τον Τζακ και τους φίλους του που πολεμούν με τέρατα να κάνουν επιλογές για να μείνουν ζωντανοί και να διασκεδάσουν στο διαδραστικό "Τα Τελευταία Παιδιά στη Γη"!

Τα δυνατά και γρήγορα τρένα του Mighty Express είναι πάντα έτοιμα να σώσουν την κατάσταση με ακόμα περισσότερες ηρωικές διασώσεις και συγκλονιστικά κόλπα στο Τράκσβιλ.

Fast & Furious Spy Racers: Season 4: Mexico

Οι Σπιντάτοι Κατάσκοποι παγιδεύονται για ένα έγκλημα που δεν έκαναν και ταξιδεύουν στο Μεξικό για να καθαρίσουν το όνομά τους και να ξεσκεπάσουν μια νέα μοχθηρή σκευωρία.

Arlo the Alligator Boy

Ο αισιόδοξος Άρλο αφήνει το σπίτι του στον Νότο και πάει στη Νέα Υόρκη για να βρει τον πατέρα που δεν ήξερε ότι είχε, κάνοντας φίλους στον δρόμο κι αποφεύγοντας κυνηγούς.

Go! Go! Cory Carson: Season 4

Toot-Toot

Είτε βοηθάει τους φίλους του είτε κάνει νέους φίλους με την αδελφή του Κρίσι, ο Κόρι είναι πάντα σε κίνηση και έτοιμος για κάθε περιπέτεια που θα βρεθεί στον δρόμο του!

The Mitchells vs. The Machines

Μια κωμωδία κινουμένων σχεδίων όπου η οικογένεια Μίτσελ ταξιδεύει και βρίσκεται εν μέσω ενός τεχνολογικού πολέμου, όταν οι συσκευές αποφασίζουν να καταλάβουν τον κόσμο.

