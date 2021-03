Ταυτόχρονα σε κινηματογράφους και Disney Plus οι δύο μεγάλες ταινίες της Disney

Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν σήμερα η ταινία της Black Widow θα κάνει κανονικά πρεμιέρα στους κινηματογράφους (όπου είναι ανοιχτοί) δύο μήνες αργότερα, στις 9 Ιουλίου , αλλά ταυτόχρονα θα γίνει διαθέσιμη και μέσω του Disney Plus, με έξτρα κόστος για τους συνδρομητές που σε προηγούμενες περιπτώσεις έφτασε και τα 30 δολάρια. Το ίδιο θα γίνει και με το άλλο μεγάλο πρότζεκτ της εταιρείας, το Cruella, που παραμένει στις 28 Μαΐου. Ειδικά με την ταινία της Black Widow η Disney εξάντλησε όλα τα περιθώρια, με συνεχείς μεταθέσεις της πρεμιέρας εδώ και ένα χρόνο, όμως η εξέλιξη της πανδημίας δεν δείχνει ότι μπορούν τα πράγματα να γίνουν παντού φυσιολογικά τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι η 4η φάση του MCU πρέπει να εξελιχθεί και στο κινηματογραφικό πεδίο. Ταυτόχρονα η εταιρεία ανακοίνωσε αλλαγές ημερομηνίας σε άλλες πέντε ταινίες, ανάμεσα τους και το Shang Chi της Marvel, που πήγε στις αρχές του Σεπτέμβρη. Προς το παρόν σταθερή παραμένει η ταινία των Eternals για τον Νοέμβριο. Αναλυτικά οι ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν και αμέσως μετά ένα ακόμα πόστερ για τη Black Widow. Cruella 28 Μαΐου Black Widow 9 Ιουλίου Free Guy 13 Αυγούστου Shang Chi and the Legend of the Ten Rings 3 Σεπτεμβρίου The King’s Man 22 Δεκεμβρίου Deep Water 14 Ιανουαρίου Death on the Nile 11 Φεβρουαρίου

Πηγή