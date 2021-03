Venom: Η δεύτερη ταινία άλλαξε ξανά ημερομηνία πρεμιέρας

, είχαμε μία ακόμα μεταφορά πρεμιέρας, αυτή τη φορά για το δεύτερο Venom που θα έχει τίτλο Let There Be Carnage και ήταν προγραμματισμένο για τον Ιούνιο. Η νέα ημερομηνία είναικαι λογικά θα παραμείνει ως τελική.έχει αναλάβει ο Άντι Σέρκις, στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει φυσικά ο Τομ Χάρντι ,ενώ υπάρχουν φήμες ότι θα δούμε και ένα πέρασμα του Τομ Χόλαντ ως Spider-Man.γνώρισε απροσδόκητα μεγάλη επιτυχία, με ρεκόρ εισπράξεων σε άνοιγμα Οκτωβρίου το 2018 (που έσπασε το 2019 από το Joker) και συνολικά έφτασε τα 850 εκατομμύρια δολάρια, ανοίγοντας ξανά την όρεξη της Sony για κινηματογραφικό σύμπαν, με τους χαρακτήρες της Marvel που εξακολουθεί να έχει στη διάθεση της.που ήταν αρχικά προγραμματισμένο το Venom μετακόμισε πρόσφατα η νέα ταινία του Fast & Furious κάτι που έπαιξε φυσικά ρόλο στην αλλαγή.

Πηγή