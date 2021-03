Το αφεντικό της Marvel διαψεύδει την επιστροφή του Captain America

, αφού έχει πολύ καλές πηγές. Ο ίδιος ο Κρις Έβανς λίγες ώρες μετά είχε γράψει στο twitter ότι πρώτη φορά ακούει κάτι τέτοιο και τώρα ήρθε ο Kevin Feige να διαψεύσει το δημοσίευμα. «Σπάνια λέω όχι σε κάτι πλέον γιατί να μην βρεθώ προ εκπλήξεως, αλλά αυτή η φήμη διαψεύστηκε γρήγορα από τον ίδιο» τόνισε το αφεντικό της Marvel μιλώντας στο EW για το The Falcon and the Winter Soldier. Θυμίζουμε ότι στοπου θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Μαρτίου στο Disney Plus, ο Sam Wilson που έχει πάρει στην κατοχή του την ασπίδα του Captain America, συνεργάζεται με τον Bucky Barnes (Winter Soldier) σε μία περιπέτεια που θα τους ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Προς το παρόν λοιπόν μάλλον θα πρέπει να κατεβάσουμε τον πήχη των προσδοκιών για επανεμφάνιση του Κρις Έβανς στο άμεσο μέλλον.

Πηγή