Η μπάντα τους δημιουργήθηκε το 2015, ακολουθώντας εκείνο το ρεύμα της post punk revival σκηνής του Ηνωμένου Βασιλείου που –πιο πολιτική από ποτέ– γράφει για τη γενιά που το μόνο που βίωσε στη ζωή της ήταν μια παγιωμένη κρίση, εκφράζοντας τον θυμό, τις ανησυχίες, αλλά και την κραυγή της για ζωή. Με τους ίδιους να επιλέγουν το DIY way για να δημιουργήσουν τον ντεμπούτο δίσκο τους, τα κιθαριστικά τους riffs και οι εκκωφαντικές τους κραυγές σύντομα θα έφταναν στα αυτιά του Joe Talbot των IDLES, που κυκλοφόρησε τελικά το πρώτο τους LP από τη δική του δισκογραφική εταιρεία. And the rest is history!

Λίγες ημέρες προτού οι Crows βρεθούν στη σκηνή του Temple για την παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα, μίλησαν στο Avopolis για τις επιρροές τους και τον τρόπο που δουλεύουν, τη δημιουργία του πρώτου τους δίσκου, τη συνεργασία τους με τον Τalbot και πολλά ακόμη.

Η καριέρα σας ξεκίνησε όταν σχηματιστήκατε το 2015, σε μια περίοδο που διάφορα παγκόσμια περιστατικά οδήγησαν σε κρίση μετά την κρίση τόσο τη M.Βρετανία, όσο και ολόκληρο τον κόσμο. Πιστεύετε ότι αυτοί οι ταραγμένοι καιροί που ζούμε έκτοτε σας επηρέασαν ως μπάντα;

Μας έκαναν να εκτιμούμε όσα έχουμε πολύ περισσότερο. Το να είμαστε σχεδόν δύο χρόνια εκτός περιοδειών μας κλόνισε ως μπάντα και συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντικό ήταν για μας όχι μόνο με οικονομικούς, αλλά και με ψυχολογικούς όρους. Για μια μπάντα σαν κι εμάς, που κατά βάση διατηρεί έναν DIY τρόπο λειτουργίας, το να κάνουμε περιοδείες υπήρξε κεντρικός άξονας της επιτυχίας μας και η κάθαρση του να παίζουμε ζωντανά είναι τόσο σημαντική για την ψυχική μας υγεία. Το ότι μας το πήραν αυτό ήταν ένα πραγματικό χτύπημα, οπότε το ότι είμαστε πίσω αυτή τη χρονιά είναι για εμάς ευκαιρία να πάρουμε όσα περισσότερα γίνεται από κάθε εμφάνισή μας και να περάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε.

Πώς γνωρίστηκαν τα μέλη των Crows και τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στο να ξεκινήσετε να παίζετε μαζί και να δημιουργείτε μουσική;

Όλοι μας γνωριστήκαμε από τις σπουδές μας στο πανεπιστήμιο. Όλοι μας διαθέταμε κοινά μουσικά γούστα και θέλαμε να φτιάξουμε μια μπάντα βασισμένοι σε αυτές μας τις επιρροές. Στην αρχή ακουγόταν αρκετά surf rock γιατί λατρεύαμε τον Dick Dale και τους Cramps, όμως όσο συνεχίζαμε να παίζουμε δημιουργήσαμε τη δική μας ταυτότητα ως οι Crows που ακούτε σήμερα.

Αφού πηγαίνατε από label σε label, δεν περιμένατε να υπογράψετε κάποιο συμβόλαιο και επιλέξατε αντίθετα να ηχογραφήσετε το Silver Tongues μόνοι σας. Περιγράψτε μου την εμπειρία του να δημιουργείτε το πρώτο σας LP ολομόναχοι.

Αυτό ακριβώς ήταν στην πραγματικότητα, κάθε δισκογραφική που έδειξε έστω και λίγο ενδιαφέρον δεν μοιραζόταν το ίδιο όραμα με εμάς σχετικά με το άλμπουμ. Θέλανε να αλλάξουν πράγματα και να παίρνουν ένα ποσοστό από τις πωλήσεις του merchandise μας, όπως και από τα live μας, πράγμα αδύνατο για μια μπάντα σαν κι εμάς. Οπότε κάναμε πολλές περιοδείες, μαζέψαμε λεφτά και ηχογραφήσαμε τον δίσκο όπως εμείς θέλαμε, με τον παραγωγό που θέλαμε. Όταν αυτός ήταν έτοιμος, πηγαίναμε σε δισκογραφικές και λέγαμε «αυτό είναι, έτσι πρέπει να είναι, αν σας αρέσει έχει καλώς, αν όχι, τα λέμε». Ευτυχώς το άκουσε ο Joe [Talbot] και κατάλαβε τι προσπαθούσαμε να κάνουμε. Οπότε το κυκλοφορήσαμε στη δική του δισκογραφική, τη Balley Records και τα υπόλοιπα είναι γνωστά.

Θα λέγατε ότι αυτή η DIY διαδικασία σας επέτρεψε να έχετε τη δημιουργική ελευθερία που χρειαζόσασταν για να γράψετε την πρώτη σας ηχογραφημένη μουσική ή αντιμετωπίσατε προβλήματα που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν δουλεύατε με ένα label εξαρχής;

Νομίζουμε πως το μόνο πρόβλημα που συναντήσαμε ήταν η οικονομική στήριξη που θα είχαμε από ένα label. Όμως όπως είπαμε, αυτό έρχεται μαζί με υποχωρήσεις και δεν συναντήσαμε κανέναν που να ήθελε να δουλέψει μαζί μας για να δημιουργήσουμε αυτό που θέλαμε. Πρέπει να υποστηρίζεις τις δημιουργικές σου ιδέες, αλλιώς τι νόημα έχει να δημιουργείς καν;

Όπως είπαμε και πριν, όταν ολοκληρώσατε τον δίσκο, ο Joe Talbot των IDLES ήταν αυτός που σας ανακάλυψε και κυκλοφόρησε τη δουλειά σας από τη δική του δισκογραφική, τη Balley Records. Κάτω από ποιες συνθήκες συναντηθήκατε με τον Talbot και πώς θα περιγράφατε αυτή τη συνάντηση και συνεργασία;

Είδαμε τους Idles να παίζουν σε ένα φεστιβάλ όπου δουλεύαμε, στην καντίνα. Γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον μιας που για πολλά χρόνια παίζαμε στις ίδιες σκηνές, venues κ.ο.κ. και ήταν ακριβώς την περίοδο που είχαν αρχίσει να γίνονται πασίγνωστοι, έχοντας κυκλοφορήσει τον δεύτερο δίσκο τους, Joy As An Act Of Resistance. Απλά του στείλαμε [του Talbot] ένα μήνυμα, λέγοντας ότι αποτελούσε έμπνευση για μπάντες σαν τη δική μας, δίνοντάς μας ώθηση για να συνεχίσουμε. Ο Joe φάνηκε σοκαρισμένος που του στείλαμε και όταν εξηγήσαμε την κατάσταση με τον δίσκο μας, συνέβη.

Θα μπορούσατε να μου πείτε πώς προέκυψε η σύλληψη του δίσκου και ποιες ήταν οι βασικές σας επιρροές; Ήταν για εσάς δύσκολο να επιστρέψετε με νέα μουσική μετά την κυκλοφορία της επιτυχημένης πρώτης σας δουλειάς;

Το Silver Tongues γράφτηκε σε μια περίοδο διάρκειας περίπου 5 ετών και είναι περισσότερο μια συλλογή από κομμάτια που γράψαμε όσο ήμασταν σε περιοδεία, παρά ένας πλήρης δίσκος γραμμένος με αυτή τη σκοπιμότητα. Οπότε οι επιρροές είναι ευρύτατες, από τη ζωή, τις σχέσεις, την κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι το… εμπόριο δέρματος φιδιού [γέλια]. Πολλά διαφορετικά πράγματα συνέθεσαν αυτό τον δίσκο ως αυτός που είναι και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό.

Το 2022 έφερε στους θαυμαστές των Crows έναν δεύτερο δίσκο, το Beware Believers. Τι ελπίζετε να εισπράξουν οι άνθρωποι που ακούσουν για πρώτοι φορά αυτόν τον δίσκο από αυτή τη δουλειά σας;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Συλλαμβάνει στην πραγματικότητα εμάς και το πώς είναι ο ήχος μας, πράγμα σημαντικό. Η ζωντανή εμφάνιση είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι των Crows και νομίζουμε πως αυτό το άλμπουμ την αναπαριστά πολύ καλά.

Έχετε εμφανιστεί ως support με μπάντες όπως οι Wolf Alice, Slaves και METZ. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε κάποια καλλιτεχνική συνεργασία σας που ίσως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τη μουσική ανά τα χρόνια; Κάποια συνεργασία που ελπίζετε για το μέλλον;

Ήμασταν πάντα τυχεροί ώστε να κάνουμε περιοδείες με μερικές απίστευτες μπάντες. Είναι πάντα πηγή έμπνευσης το να βλέπεις μπάντες που αγαπάς να σου ζητούν να σχετίζεσαι μαζί τους σε αυτό το ταξίδι. Είναι πάντα μια μεγάλη τιμή. Είμαστε πάντα διαθέσιμοι για συνεργασίες και είμαστε σίγουροι ότι κάτι θα προκύψει στο μέλλον όταν έχουμε λίγο χρόνο! [γέλια]

Θέλετε να μας πείτε μερικές μπάντες ή solo καλλιτέχνες που ακούτε αυτό το διάστημα;

Έχει βγει τόση καλή μουσική τελευταία, είναι τέλεια! Nation of Language, Michael Georgian, Widowspeak, Men I Trust, Ditz, John, TRAAMS, TV Priest, Folly Group, Lumer, Gustaf, Yard Act, Bodega, τόσοι πολλοί για να τους αναφέρουμε όλους!

Σε πολλά χρόνια από τώρα, πώς θα θέλατε να θυμάται το κοινό τους Crows ως μπάντα;

Ελπίζουμε ως μια μπάντα που κυκλοφόρησε καλούς δίσκους με συνέπεια. Ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι να πει μια μέρα ο κόσμος «είχαν ένα καλό κομμάτι, έναν καλό δίσκο». Θα θέλαμε να μας θυμούνται ως συνεπείς και σημαντικούς για όσους πραγματικά αγγίξαμε με τη δουλειά μας.

Κάτι άλλο που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους αναγνώστες του Avopolis Music Network;

Οι Crows δεν έχουν ξαναέρθει στην Ελλάδα και ανυπομονούμε για αυτό. Ελπίζουμε να είναι μια απίθανη συναυλία και να μοιραστούμε την εμπειρία με όσους περισσότερους από εσάς γίνεται.

Η συναυλία των Crows θα πραγματοποιηθεί στο Temple την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου, με opening act τους Noise Figures.