Δείτε online δύο μοναδικά ντοκουμέντα: Leonard Cohen και Nick Cave στα χρόνια της αθωότητάς (τους)

Τι ωραίος τύπος ήταν ο Leonard Cohen! Δεν υπάρχει περίπτωση να δείτε το σπάνιο ντοκουμέντο Ladies and Gentlemen… Mr. Leonard Cohen (Don Owen και Donald Brittain, 1965) και να μην το σκεφτείτε κάποια στιγμή. Ακόμα και μουσικόφιλοι που δεν είναι fans, όταν είδαν μαζί μας αυτό το ντοκιμαντέρ -στο οποίο παρακολουθούμε τον Leonard Cohen σε ηλικία 30 ετών, σε μια επίσκεψη στην πατρίδα του στο Μόντρεαλ- έμειναν με ανοιχτό το στόμα.

Leonard Cohen και Nick Cave, δύο από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού κοινού, σε μικρή ηλικία και οι δύο, για να γεμίσει ποίηση η οθόνη μας.

Τον μεν Leonard Cohen τον παρακολουθούμε να βολτάρει στους δρόμους της μαμάς πατρίδας του Μόντρεαλ χτίζοντας από νωρίς τον μύθο του αστικού μποέμ τροβαδούρου που καθήλωσε γενιές και γενιές αισθηματιών ανά τον δυτικό κόσμο. Πρόκειται για μια φωτογραφία της στιγμής του λογοτέχνη Cohen το 1965, δηλαδή δυο μόλις χρόνια πριν τον κερδίσει η μουσική σε μια συναυλία της Judy Collins και καταλήξει με συνοπτικές διαδικασίες στο Songs of Leonard Cohen και στο πάνθεον των σύγχρονων μουσικών θρύλων. Αν θες να δεις τον μύθο του Leonard Cohen να παραγγέλνει σάντουιτς με τυρί και γάλα σε ένα καφέ του Μόντρεαλ σαν να απαγγέλλει δημοσίως ποίηση ως καλλιτέχνης του δρόμου και να διανυκτερεύει σε ένα ταπεινό ξενοδοχείο των τριών δολαρίων, τότε αυτό το street movie των ‘60s δεν πρέπει να το χάσεις. Η ταινία που θα σε κάνει να καταλάβεις για τα καλά πως ανδρώθηκε το πνεύμα που έγραψε το “Famous Blue Raincoat”.

Στα χρόνια της αθωότητας

Το Nick Cave - Straight To You (1994) μας πηγαίνει πίσω στα '90s και τα χρόνια της αθωότητας, όταν ο Nick Cave δεν ήταν ακόμη ο δανδής που ξέρουμε σήμερα, αλλά ένας μποέμ τύπος που έγραφε ποιητικές μπαλάντες με τους νεαρούς, επίσης, τότε, Bad Seeds. Η Nanni Jacobson ακολουθεί τον μουσικό στην καθημερινότητά του και τα καλλιτεχνικά του βήματα μέχρι και το 1993, την εποχή που ακόμη η νιότη βοηθούσε να έχουν όλα τον γλυκό ρομαντισμό τους. Με μια απροσποίητη, underground αισθητική, το ντοκιμαντέρ δίνει το βήμα στον Nick Cave, μέσα από μια μεγάλη συνέντευξη που εμπλουτίζεται με υλικό από την ζωή του αλλά και πολλή μουσική στο ενδιάμεσο, να αρθρώσει μια δική του, ιδιαίτερη αφήγηση. Το Straight To You αποτελεί μια απολαυστική αποτύπωση των πρώτων χρόνων της καριέρας του Nick Cave, ένα ντοκουμέντο χωρίς περιττά στολίδια, που γοητεύει ακριβώς λόγω της αυθεντικότητάς του.



Στις 10 το βράδυ, θα συντονιστούμε στο https://www.avopolis.gr/backstage

