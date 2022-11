11 χρόνια Big Nose Attack κι άλλα τόσα Down & Out ήρθε η στιγμή για το κόκκινο βινύλιο το γιορτινό και μια συζήτηση επετειακή στο Avopolis που περιλαμβάνει όσα δεν ξέρατε.

Σαν ταινίες του Kieslowski, το κόκκινο (Big Nose Attack), το μπλε (Paint It Blue) και το πορτοκαλί (69) άλμπουμ κατ’ αντιστοιχία με ένα κόκκινο γιουκαλίλι, μια μπλε κιθάρα, ένα πορτοκαλί βαν κι άπειρες πορτοκαλάδες, την Έλενα Πιτούλη στο στούντιο για πρώτη φορά κατευθείαν μετά από πάρτι και one take για το Yeah! (That Girl), τα μουσικά όργανα-παιχνίδια από όπου ξεκίνησαν όλα, τις βιντεοκασέτες με τον μπαμπά που έφεραν τον αμερικανικό Νότο μέσα τους, τον θείο που πουλούσε καλαμπόκια στα πανηγύρια και αποτελεί τη δική τους ελληνική μεταφορά του νέγρου στα χωράφια, το πιτσεδελικό ροκ, το κασετοφωνάκι της μαμάς με τις πρώτες ηχογραφήσεις, τον Tom Waits, τον Captain Beefheart, τον Eric Clapton, τον Jimi Hendrix, τον Billie Gibbons, τον Screamin’ Jay Hawkins, τους Credence Clearwater Revival, τον Pete Townsend.