Η εποχή που το EP Christmas περίμενε υπομονετικά ώστε να πάρει τη σειρά του στις καθημερινές λίστες που παίζουν στο σπίτι και στο γραφείο, είχε σχεδόν φτάσει. Τον τελευταίο μήνα οι αντοχές του ζευγαριού από το Duluth της Μινεσότα δοκιμάζονταν για μία ακόμη φορά. Οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της ευρωπαϊκής περιοδείας των Low, της μπάντας που σχημάτισαν στις αρχές των 90s o κιθαρίστας Alan Sparhawk και η γυναίκα του Mimi Parker (τύμπανα - φωνητικά) είχαν αναβληθεί προκειμένου να περάσει η Parker έναν ακόμη κύκλο θεραπειών για την αντιμετώπισή της ασθένειας της. Και η πικρή αλήθεια είναι ότι Mimi Parker “υπέκυψε” το βράδυ του Σαββάτου - 5 Νοεμβρίου, ή απλά, “she past away, surrounded by family and love” όπως έγραψε ο Alan, λίγες μέρες πριν η γαλήνια ερμηνεία της στο “Just Like Christmas” δώσει για μία ακόμη χρονιά νόημα σε αυτή την εποχή του έτους.

Με τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας, όπως αυτή ραγδαία εξελίσσεται τα τελευταία δέκα χρόνια, σχήματα όπως οι Low που κυκλοφόρησαν το ατμοσφαιρικό ντεμπούτο “I Could Live In Hope” πίσω στο 1994 θα μπορούσαν να επαναπαύονται στην αμερικάνικη ανεξάρτητη ροκ γαλαρία, δίπλα σε ονόματα όπως οι Built To Spill, οι Sonic Youth, οι Pavement, ή οι Neutral Milk Hotel.