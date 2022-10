Ακόμα και στις κυκλοφορίες των πολυεθνικών είναι ξεκάθαρο ότι έχει “τιγκάρει” η χρονιά ή ότι δυσκολεύεται να “σπάσει” νέα “μαζική” μουσική στα mainstream ραδιόφωνα και όχι μόνο. Ναι, περιμένουμε 2-3 game changing album μέχρι το τέλος του μήνα αλλά η πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη ακολούθησε τον κανόνα της χρυσής μετριότητας. Για παράδειγμα, ο Tiesto αποφάσισε να βελτιώσει το “Pump It” των Black Eyed Peas, ενώ ακόμη και τα αγαπημένα underground ηλεκτρονικά ευρήματα της στήλης βρέθηκαν σε σχετική απραγία. Ίσως και καλύτερα γιατί προέκυψε έξτρα χρόνος για να συνοψίσουμε στα σύντομα 7 κυκλοφορίες που πιθανόν μας ξέφυγαν μέσα στο προηγούμενο μήνα.

Ξεκινώντας από το “Four Songs” ep του Blood Orange που έχει βουτήξει για τα καλά στη νεορομαντική ποπ της Βρετανίας, συνεχίζοντας με το πολυαναμενόμενο Τhe End, So Far των Slipknot και καθώς είμαστε στην ενότητα γκάζια, ορμήξτε και στο 3ο album του Jean Dawson για να καταλάβετε γιατί στο Αμέρικα γίνεται τέτοιος χαμός με την επανένωση των Blink 182 (εδώ Βαλκάνια δε μασάμε, δε νιώθουμε από “When We Were Young Festival” και 90s punk rock όπως δε νιώθουμε και από Εγγλέζικο garage house, αλλά μια χαρά κοπιάρουμε το emo fashion στυλ).