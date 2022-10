Στο καλοκαιρινό, τέταρτο τεύχος του φιλανδικού jazz περιοδικού της We Jazz Records, σε μια συζήτηση με τον dj Kees «KC The Funkaholic» Heus, με τίτλο "The Lost Art Of Deep Listening", η εισαγωγή ξεκινά με το εξής ερώτημα «When was the last time you listened – actually listened?»

Κι εδώ, έρχεται το μέσο, το podcast που θα ακούσετε εν προκειμένω, που δε χωρά περιπτώσεις σαν του Pharoah Sanders. Αν μονάχα ορίζαμε σε τρία θέματά του, και τις απολήξεις αυτών, τον ήχο τού Little Rock, κοινώς στα "You’ve Got To Have Freedom" (1979 - Ed Kelly & Friend, Theresa), "Harverst Time" (1977 – Pharoah, India Navigation) και "The Creator Has A Master Plan" (1969 – Karma, Impulse!), αφενός θα δίναμε τουλάχιστον ένα στίγμα, αρκετό για κάποιον που δεν έχει ξανακούσει τα πεπραγμένα του, ώστε να κατανοήσει αυτό το παίξιμο.

Αυτές τις μια δυο νότες, το μοτίβο που επαναλαμβάνεται και επανέρχεται, όπου είναι πάντα συγκινητικός και καθησυχαστικός, ενόσω σε κατακλύζει ως ο φυσικός ήχος της πνευματικότητας.