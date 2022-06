Από τον Nat King Cole μιμητισμό μέχρι τον ατόφιο και ξεχωριστό Marvin, το ζητούμενο της αγάπης και του έρωτα, εκκινεί από το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να μάθεις “Just To Love and Be Loved In Return” έως το “I Want You.. But I Want You To Want Me Too”. Η αμοιβαιότητα ως ανάγκη διέτρεξε ολάκερο τον βίο του Marvin Gaye, όμως αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, μιας και εδώ είμαστε για την υπενθύμιση του 14ου studio lp του, και συγκεκριμένα για το κομμάτι που άνοιγε την πρώτη πλευρά, τιτλοφορώντας το δίσκο, το οποίο και ξέφυγε από τα σχέδια του Leon Ware για την ένταξη στο Musical Massage του.

Soul, Disco, Jazzy Bongos, doo wop vocals, το “I Want You” των Leon Ware και Arthur T-Boy Ross, κυκλοφόρησε με τον ομότιτλο δίσκο το Μάρτιο του 1976, ο οποίος επέστρεψε στην επικαιρότητα διττώς το μήνα που μας άφησε, 46 χρόνια μετά.

Από τη μια, το εκτός “Mr Morale & the Big Steppers”, “The Heart Part 5” του Kendrick Lamar χρησιμοποιεί ως όχημα και ουσία το τραγούδι του Marvin, ώστε να προϋπαντήσει το δίσκο του με αυτό το ετερόφωτο κόλπο που ξεφεύγει από το στενό όριο του sampling.