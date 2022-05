Πήραν το όνομά τους από ένα αγαπημένο track των Slowdive, γιατί στη μουσική βρίσκουν ακριβώς αυτή τη ζάχαρη που χρυσώνει το χάπι (της ζωής). Έβγαλαν σχεδόν από το πουθενά έναν από τους καλύτερους εγχώριους δίσκους της χρονιάς με τη Make Me Happy Records, γοητεύοντας τους πάντες με τον συνεπή και ειλικρινή ονειρικό κιθαριστικό ήχο τους. O δίσκος τους κυκλοφόρησε παράλληλα από τη Shelflife Records στο Σαν Φρανσίσκο, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, απλώς επειδή άρεσε - όπως, δηλαδή θα έπρεπε να συμβαίνουν τα πράγματα. Πολλοί αποκωδικοποιήσαμε τις αναφορές τους (Cocteau Twins, My Blooddy Valentine, Ride κ.λ.π.) αλλά το αστείο είναι ότι οι Sugar for the Pill εκπλήσσονται όταν τους λέμε τι "ακούμε" στα τραγούδια τους, γιατί εκείνοι εκφράστηκαν αυθόρμητα, διοχετεύοντας σε ένα ιδανικό momentum μουσική εμπειρία και ακούσματα χρόνων - χωρίς πρόθεση μιμητισμού, απλώς γράφοντας, γράφοντας, γράφοντας μέχρι να τους ικανοποιήσει το αποτέλεσμα.

Ο Στέφανος Μανούσης και η Vana Rose από τους Sugar for the Pill μας μίλησαν για το πριν και το μετά του Wanderlust, για το πώς μια ενήλικη παρέα με πρωινές δουλειές καταφέρνει να βγάλει έναν από τους δίσκους της χρονιάς, για το πώς εντάσσεται αυτή η παρέα, στην ευρύτερη "εναλλακτική σκηνή" του εγχώριου ήχου, για την καρδιά αυτού του δίσκου -που όπως λένε και οι ίδιοι- θα χτυπάει για πάντα στη δισκοθήκη όσων τον αποκτήσουν.