Δεν με νοιάζει να παίρνω σωστά ανάσες» οι S.W.I.M. λίγο πριν τη σύμπραξή τους με την Καίτη Γαρμπή στη σκηνή του Athens Digital Art Festival συνομιλούν με την Άννα Γεωργάτου

Πριν από 14 χρόνια στα Yuria του Vinyl microstore είδα πρώτη φορά την Μαριλένα Ορφανού και ίσως στεκόμουν δίπλα στη Μαρία Χατζάκου και την Τζίνα Δημακοπούλου, αλλά μέχρι σήμερα καμιά μας δεν το γνώριζε και στο στούντιο Πέμπτη και Μάιο με ψύχρα τα βρήκαμε όλα.

Μια μπάντα με guest vocals ήθελαν να φτιάξουν αρχικά, ύστερα, όμως, σκέφτηκαν πού να τους συγκεντρώνουν όλους κάθε φορά για τις live εμφανίσεις, τραγούδησε μια μέρα η Μαριλένα κι έβγαλε κι ένα φοβερό ταλέντο στο να γράφει στίχους κι είδαν ότι όλα καλά.

Η μετάβαση από τις Berlin Brides στις Someone Who Isn’t me έγινε την Άνοιξη του 2014, 25η Mαρτίου για την ακρίβεια, τη στιγμή που η Νατάσσα Γανναράκη τραγούδησε στα γαλλικά τα ερωτικά λόγια του Θύμιου στην Αστέρω και από πίσω έπαιζαν οι S.W.I.M.