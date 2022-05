Τα άλμπουμ είναι η συγκολλητική ουσία που μας συνδέει εδώ και χρόνια. Το ερώτημα: "Άκουσες τίποτα καλό;" είναι το σύνθημα και η απάντηση με τον τίτλο ενός άλμπουμ είναι το παρασύνθημα. Έτσι αναγνωριζόμαστε, έτσι συνεννοούμαστε, έτσι συνυπάρχουμε. Τα αγαπημένα, τα σπουδαία άλμπουμ της ποπ κουλτούρας είναι η κοινή μας ζωή, ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα και αντιλαμβανόμαστε τη μουσική. Τώρα αυτοί οι δίσκοι έχουν (κάτι σαν) βιογραφίες. Βιβλία που εξιστορούν την δημιουργική τους περιπέτεια, τον τρόπο που είδαν το φως της δημοσιότητας, την αξία του περιεχομένου τους. Τα πρώτα 13 βιβλία/άλμπουμ της σειράς είναι ήδη στα βιβλιοπωλεία. Πρόκειται για τα:

Pink Floyd – The piper at the gates of dawn



Bob Dylan – Highway 61 revisited

Beatles – Let It Be

Led Zeppelin – Led Zeppelin IV

Metallica – Metallica

The Beach Boys – Pet Sounds

Pixies – Dolittle

NIN – Pretty Hate Machine

Tom Waits – Swordfishtrombones

Joy Division – Unknown pleasure

Maria Callas – Lyric and coloratura arias