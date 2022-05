Let there be light.

Φωτό : Alex Petsevas

Ήρθε, λοιπόν, το πλήρωμα του χρόνου πιο γρήγορα απ' ό, τι ακόμα και οι πιο underground τύποι υπολόγιζαν. Tα παιδιά με τα ακουστικά στα smartphones, τις Spotify και Bandcamp playlists και τα Ιnstagram stories έχουν ανάγκη το διαφορετικό και όσοι εξακολουθούν να κάνουν μουσική “όπως παλιά”, καταλήγουν να ψάχνουν στους καθιερωμένους συναυλιακούς χώρους το κοινό τους όπως ο confused Travolta στο Pulp Fiction. Στη νέα εποχή, το κοινό δεν περιμένει καν τα εγχώρια media για να πάρει την πληροφορία. Για τις μάζες αρκεί μια influencer όπως η Senioraeliss να δηλώσει σε ένα story ότι ο Metaman είναι ο νέος της αγαπημένος καλλιτέχνης, ενώ τα πιο ψαγμένα ακροατήρια έχουν καταλάβει ότι το να φιλοξενήσει ένα blog ή ένα περιοδικό του εξωτερικού το κομμάτι ενός ελληνικού σχήματος σημαίνει ότι από την μουσική μέχρι το networking του καλλιτέχνη κάτι συμβαίνει σωστά. Και περιέργως, όσο πιο “έξω από το κουτί” ακούγεται το αποτέλεσμα, τόσο πιο μεγάλο το ενδιαφέρον.