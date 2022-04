Επικήδειοι και κατόπιν εορτής επετειακά αφιερώματα, θα πρέπει να ήταν ένα ακόμα από τα πράγματα που θα την “έσπαγαν” στον Martin Hannett. Ο τύπος που μάλλον προτιμούσε να ηχογραφεί τη σιωπή της Αγγλικής εξοχής, περισσότερο από το να αλλάξει το ροκ ή να εφεύρει το post punk με τους Joy Division, έφυγε τέτοιες μέρες, 18 Απριλίου του 1991 μετρώντας μόλις 42 χρόνια ζωής. Εμμονικός σίγουρα, τελειομάνης με το μοναδικό τρόπο που όριζε ο ίδιος την τελειότητα, παράξενος όσο δεν πάει και κατά γενική ομολογία (όχι μόνο του Tony Wilson, σύμφωνα με το οποίον "He was a genius. It's a word that's used too often, but there's no way it's overused for Martin”) μία μουσική ιδιοφυΐα με το χάρισμα να ακούει μπροστά από την εποχή της.

Τον θυμήθηκα ξανά αυτή την εβδομάδα, πέφτοντας τυχαία στην παρακάτω περιεκτική playlist και διαβάζοντας ανήμερα της επετείου του θανάτου του (31 May 1948 – 18 April 1991), πράγματα που δεν ήξερα, για τον άνθρωπο που στην επιτύμβια στήλη του αναφέρεται ως “Record producer and the creator of "The Manchester Sound”, όπως άλλωστε αποτυπώθηκαν σε φιλμ και ντοκιμαντέρ μετά το 24hour Party people.