Ακούγεται με ανοιχτά παράθυρα και θυμίζει Τόλμη & Γοητεία.

Η αίσθηση της αναγεννημένης φύσης είναι αυτή που πάντα θα μας κάνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά στην πιο πολύτιμη φάση του χρόνου. Έτσι θα γυρίζουμε πίσω εκτιμώντας και πάλι τις ανύπαρκτες εποχές και την πιο έντονη σε μυρωδιές και χρώματα Άνοιξη.

Στο νέο diggin' εστιάζω στην μουσική που με κάνει και νιώθω καλά, αυτή που παίζω όλη μέρα και όλη νύχτα όπου σταθώ και όπου βρεθώ, όταν τα ηλεκτρονικά δεν με καταβάλουν σε ένα από τα dancefloors της Αττικής.

Ο εξαιρετικός mister Sinnerman από μια πρόσφατη επανέκδοση με τα χεράκια των Quiet Village, Winston Neale. Καθηλωτικός. Ο τύπος που αγαπά τις φράουλες από την Ουαλία με το F Song και ο τρελάρας Orville Peck από τον Καναδά που όλοι πιστεύουν πως παίζει κάντρι σε μια πολύ σκοτεινή μπαλάντα, πνιγμένη στο reverb. Έπειτα έχουμε τον Paul Atreides με ένα εξαιρετικό release σε 7αρι βινύλιο, κάτι ξεχασμένο από το τελευταίο way beyond Blur άλμπουμ και τους Player με τον ύμνο της άνοιξης και του έρωτα, "Baby come back".