“You are tapping into someone’s existing psychological private mind-garden of what this music is. There’s literally no market for it. So there’s no ‘value.’ Because what you’re then getting into is someone’s own experience of valuing. You know? And that’s complicated, because it’s not about money necessarily, it’s about its meaning to them.” Rob Sevier, Numero

Πριν λίγα χρόνια, αλλά υπό μιαν έννοια αιώνες πίσω, ο David Fricke διαπίστωνε κι εκείνος με τη σειρά του πως αυτό το μαύρο κυκλικό αντικείμενο, σε κάθε περιστροφή του πάνω στο πικάπ, μεγάλωνε τον κόσμο μας. Σε ένα κείμενό του, επ' αφορμής μιας RSD κυκλοφορίας με τίτλο "This Lp Crashes Hard Drives", το τρίπτυχο του όλου σκεπτικού του για την αποστολή εκείνου και των εταιρειών που βγάζουν δίσκους, ήταν το «hear, study, savor». Ένα από τα reissue labels που συμμετείχε σε εκείνη την έκδοση ήταν κι η εκ Chicago ορμώμενη, Numero Group, για την οποία θα σας μιλήσουμε περιληπτικά στο νέο podcast του Rock & Roll Circus.