Το Not For You: Οι Pearl Jam Σε Χρόνο Ενεστώτα είναι εθιστικό αν ήσουν έφηβος στα 90s. Έχασα μιας εβδομάδας μεσημεριανή σιέστα και περίμενα να ανοίξω την ηλεκτρονική εκδοχή του κάθε βράδυ μετά τις 9μμ. Ναι, είχα το e-book ανοιχτό ακόμα και στη διάρκεια των dj set μου. Το χρώσταγα στον έφηβο εαυτό μου αν με ρωτάτε. Αυτόν που αγόρασε το Ten σε CD την ίδια μέρα που αγόραζε και το Unplugged των Nirvana σε βινύλιο. Αυτόν που ανακάλυψε ότι το ΠΟΠ&ΡΟΚ έφτανε στην επαρχιακή πόλη του Άργους μόνο όταν είδε τον Eddie Vedder και την παρέα του στο εξώφυλλο (και έσπευσε να πείσει το πρακτορείο να φέρνει μία κόπια παραπάνω) και ασφαλώς αυτόν που απ' όλους τους drummer του προτιμούσε να αντιγράφει τα rim shots του Ματ Κάμερον ενώ στα τέλη των 90s μέσα σε 2 χρόνια έχει δει περισσότερες από 8 φορές (4 τη κάθε μία) τις videoκασέτες των “Singles” και “Clerks” αντίστοιχα (κυρίως για να αντιγράφει το “τεμπέλικο” Seatle look).

