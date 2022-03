Μέσα στην άνοιξη περιμένουμε να αφοπλίσουν τα πρώτα μεγάλα όπλα της μουσικής βιομηχανίας. Από το δικό μας χαρακτηριστικό μοτίβο, δηλαδή την εβδομαδιαία κάλυψη 8 ονομάτων “φαβορί” στο παιχνίδι των νέων κυκλοφοριών κόντρα σε 7 “αουτσάιντερ”, μέχρι τον “άγραφο νόμο” που θέλει πλέον τα σπουδαία releases κάθε μήνα να έρχονται στη 1η Παρασκευή προκείμενου να επωφεληθούν της Bandcamp Friday, ακολουθούν τα 14 essential κομμάτια της εβδομάδας που πέρασε. Δε θα διαβάσετε αναλυτικά για την επιστροφή του νέου rap God Conway The Machine, του πειραματικού electronica άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε η Carmen Villain, της σκοτεινής και ανορθόξης ποπ των King Garbage, του δυστοπικό ambient technο της Anna Jordan aka The Allegorist , τους ινδιάνικους ρυθμούς του Joe Rainey που μόλις υπέγραψε με στην ετικέτα “37d03d” των Justin Vernon (Bon Iver) και Aaron Dessner (The National), την επιστροφή του underground house θρύλου Paris Brightledge στην Ολλανδική Clone και το διαγαλαξιακό techno του Pyramidal Decode στην ετικέτα του Jeff Mills.

Όλα αυτά ακουλουθώντας τον παλαιομοδίτικο ραδιοφωνικό τρόπο τα ακούτε στο mixcloud λινκ που επισυνάπτεται ενώ, αν προτιμάτε Spotify ροή, συν 36 προηγούμενα New Music Weekly, τσεκάρετε τη σχετική λίστα που διατηρούμε στο Spotify.