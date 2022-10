Αυτή τη cancel culture θέλουμε. Τώρα μάλιστα. Παρά το τεράστιο κόστος (ύψους σχεδόν 250 εκατομμυρίων ευρώ) η Adidas έσπασε το συμβόλαιό της με τον Kanye West, λόγω των πρόσφατων αντισημιτικών σχολίων του "Ye" (όπως θέλει πλέον να αποκαλείται ο 45χρονος Αμερικανός ράπερ). Balenciaga και GAP έχουν ήδη διακόψει τη συνεργασία τους μαζί του, «άκυρο» του έχει ρίξει και η Vogue, ένα ντοκιμαντέρ που ήταν να προβληθεί σύντομα μπήκε στο ράφι, Twitter και Instagram έχουν καταργήσει τα προφίλ του, ενώ το Apple Music και το Spotify δέχονται πιέσεις να σταματήσουν να στριμάρουν τη μουσική του. Το τι ρατσιστικά παραληρήματα έχουν βγει από το στόμα του δεν περιγράφεται και καιρός ήταν να κοπούν οι (εντελώς ανεπαρκείς και εντελώς προβληματικές) δικαιολογίες του τύπου «είναι μια παρανοϊκή ιδιοφυΐα», «έλα μωρέ, το έχασε, δεν ξέρει τι λέει», ή (ακόμα χειρότερα) «τυπικός διπολικός». Ενδεικτικά, στο Twitter ο Ye κραύγαξε (και όχι μόνο μία φορά) «Θάνατος στους Εβραίους!», στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού εμφανίστηκε με μπλούζα που είχε στάμπα "White Lives Matter", ενώ πρόσφατα ισχυρίστηκε δημοσίως ότι ο George Floyd δεν δολοφονήθηκε από αστυνομικούς, αλλά πέθανε από χρήση φαιντανύλης -με αποτέλεσμα η οικογένεια του Floyd να του κάνει μήνυση για 250 εκατομμύρια δολάρια. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, για την ώρα, δεν του δίνεται βήμα για να συνεχίσει να εκστομίζει ό,τι ανεπίτρεπτη χοντράδα του κατεβαίνει στο κεφάλι, ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα, σκοπεύει άμεσα να αγοράσει την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Parler, η οποία χρησιμοποιείται από πολλούς θιασώτες ακροδεξιών πεποιθήσεων...

BREAKING: Adidas ends partnership with rapper Ye, formerly known as Kanye West, over offensive and antisemitic remarks. https://t.co/4T6OcahxKo

Αυλαία ρίχνει την ερχόμενη εβδομάδα το 63ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με 199 ταινίες μεγάλου μήκους και 68 ταινίες μικρού μήκους (περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ). Η φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται από 3 έως 13 Νοεμβρίου και έχει τη γυναίκα στο επίκεντρο, ανοίγει με το "The Fabelmans" του Steven Spielberg, το οποίο απέσπασε το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Toronto και πάει καρφί για τα Oscar, και κλείνει με το βραβευμένο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου «Κορσές» της Marie Kreutzer, με τη Vicky Krieps («Αόρατη Κλωστή») στο ρόλο της ασυμβίβαστης αυτοκράτειρας Σίσσυ. Η αφίσα του 63ου ΦΚΘ, την οποία υπογράφει ο Δημήτρης Τριμίντζιος (aka Taxis) θα εκτεθεί στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών και στη συνέχεια θα διατεθεί σε δημοπρασία, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών. Αξίζει να δείτε το επίσημο σποτ του φεστιβάλ, σε σκηνοθεσία Εύης Καλογηροπούλου, αν μη τι άλλο για να ακούσετε τη synth διασκευή της Kid Moxie στα «Λαδάδικα» του Μάριου Τόκα.

Μετά την πολυσυζητημένη επιστροφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, άλλο ένα «ιστορικό comeback» (;) φαίνεται πως θα απασχολήσει (;) το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό: εκείνο της Ρούλας Κορομηλά, ως παρουσιάστριας της εκπομπής «Σπίτι με το MEGA», την εκπομπή που «χτυπάει στην καρδιά της ελληνικής μουσικής και έγινε μοναδική συνήθεια των τηλεθεατών». Λέω να μην τοποθετηθώ πριν δω τι τηλεθέαση θα κάνει αυτή η αναβίωση, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι αδυνατώ να αποδεχθώ την κακεντρέχεια με την οποία αντιμετωπίζουν οι τηλεκριτικοί (και παντός είδους κριτικοί) τα σύγχρονα (κάτι είναι και αυτό) εγχειρήματα που δοκιμάζονται φέτος (βλέπε «Νούμερα» ή «Maestro» και όχι μόνο), αν η επικρατούσα αισθητική στο υπόλοιπο τηλεοπτικό τοπίο είναι (ακόμα, εν έτει 2022) αυτή:

Ο Tim Burton δήλωσε στο Deadline ότι δεν θέλει να συνεργαστεί ποτέ ξανά με τη Disney. «Οι μέρες μου στην Disney έχουν τελειώσει. Συνειδητοποίησα ότι ήμουν ο Dumbo, ότι δούλευα σε αυτό το φρικτό μεγάλο τσίρκο και έπρεπε να ξεφύγω. Αυτή η ταινία, σε ένα βαθμό, είναι αρκετά αυτοβιογραφική.» Oh snap! Για την ιστορία, με την Disney έκανε ο Burton την πρώτη του ταινία (την μικρού μήκους "Vincent", 1982) και η Disney ήταν εκείνη που χρηματοδότησε τις δύο συνεργασίες του με τον σκηνοθέτη Henry Selick, «Ο Εφιάλτης των Χριστουγέννων» και «Ο Τζίμης και το Γιγαντοροδάκινο», καθώς και τα 3D stop-motion animation του «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» και "Frankenweenie".

Tim Burton Addresses “Surreal” U.K. Politics; ‘Beetlejuice 2’ & Why ‘Dumbo’ Will Likely Be His Last Film With Disney – Lumière Festival Tim Burton Jamboree Continues https://t.co/8i9Z8cshQB