προσβασιμότητα χωρίς εξαιρέσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 1 στα 10 άτομα παγκοσμίως ζει με μια ορατή ή αόρατη αναπηρία. Παρά τις προόδους που καταγράφονται στον δημόσιο διάλογο, τα εμπόδια στην εκπαίδευση, στην καθημερινότητα και στην αγορά εργασίας παραμένουν συχνά αθέατα. Στην Ελλάδα, η ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση αποτελεί ακόμη ζητούμενο, και η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι μια υπόθεση κοινής ευθύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα πρωτοβουλία του NESCAFÉ® επιχειρεί να μετατρέψει τη συμπερίληψη από σύνθημα σε πράξη. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή με μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο, που συστήνει ένα διαφορετικό μοντέλο εταιρικής παρουσίας: όχι αποσπασματικό, αλλά βαθιά συνεργατικό.

Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς: Το έργο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στο επίκεντρο του πρώτου σκέλους της δράσης. Σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», ο NESCAFÉ® χρηματοδοτεί μια σειρά από ουσιαστικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας που διευκολύνουν καθημερινά τη φοίτηση των ατόμων με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, με την υποστήριξη του NESCAFÉ®, στο κεντρικό κτίριο του πανεπιστημίου κατασκευάζονται δύο τουαλέτες για άτομα με αναπηρία και εγκαθίστανται οδηγός όδευσης για άτομα με οπτική αναπηρία και ανελκυστήρες σκάλας για άτομα με κινητική αναπηρία σε σημεία καίριας σημασίας για την εξυπηρέτηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Το έργο συμπληρώνεται με την αγορά αναγκαίου εξοπλισμού που βελτιώνει την πρόσβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία, όπως αναπηρικά αμαξίδια, αναρριχητές σκαλιών και καρέκλες εκκένωσης. Δες όλα τα έργα στο παρακάτω βίντεο.

«Με τη βοήθειά τους κάνουμε το Πανεπιστήμιό μας πιο ανθρώπινο, πιο προσβάσιμο και πιο δίκαιο για όλους», σημειώνει η Ελεάννα Γαλανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του ΟΠΑ, συνοψίζοντας τον ουσιαστικό χαρακτήρα του έργου. Η πρωτοβουλία δεν σταματά εδώ: η μάρκα προσφέρει, επίσης, μια θέση απασχόλησης σε φοιτητή ή φοιτήτρια με αναπηρία, χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Προσβασιμότητα και στην καθημερινότητα του καφέ

Η ένταξη ξεκινά από τις μικρές, καθημερινές πράξεις, ακόμη και από τη στιγμή που ανοίγει μια συσκευασία καφέ. Από το 2023, η γραφή Braille έχει προστεθεί σε όλα τα καπάκια των NESCAFÉ® Classic από 100g και πάνω, καθιστώντας τη συσκευασία άμεσα αναγνωρίσιμη σε άτομα με οπτική αναπηρία. Η προσπάθεια, όμως, δεν σταματά εκεί. Ο NESCAFÉ® στηρίζει την ελληνική start-up Pop2See, μια ομάδα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να μετατρέπει τις πληροφορίες της συσκευασίας σε προσβάσιμη μορφή. Η εφαρμογή επιλύει πρακτικά και συχνά κρίσιμα ζητήματα, όπως η ανάγνωση της ημερομηνίας λήξης ή άλλων οδηγιών που για άτομα με οπτική αναπηρία δεν είναι αυτονόητες και προσφέρει αυτό που κάθε τεχνολογία οφείλει να κυνηγά: πραγματικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες.

Παράλληλα, η μάρκα δεσμεύεται η επικοινωνία της να είναι εξίσου προσβάσιμη, είτε απευθύνεται σε άτομα με οπτική αναπηρία είτε σε άτομα με αναπηρία ακοής. Δεν πρόκειται για μια απλή προσαρμογή, αλλά για μια συνειδητή επιλογή που αναγνωρίζει ότι η συμπερίληψη χτίζεται και μέσα από το πώς μιλάς στο κοινό σου και ποιοι έχουν πραγματικά πρόσβαση στο μήνυμά σου.

Η εμπειρία της εκδήλωσης: Όταν η κατανόηση γίνεται βίωμα

Η παρουσίαση των πρωτοβουλιών στα κεντρικά της Nestlé στο Μαρούσι περιλάμβανε τρεις βιωματικούς σταθμούς (όρασης, κινητικότητας και ακοής) σχεδιασμένους από την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια». Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία αλλά και τις πρακτικές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Όπως σημείωσε ο Βαγγέλης Αυγουλάς, ιδρυτής της ΑΜΚΕ: «Η συνεργασία μας δεν περιορίζεται σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Έχει ουσιαστικό, συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Nestlé αναγνωρίζει τις προκλήσεις των ατόμων με αναπηρία, μας ακούει και συνεργαζόμαστε ισότιμα, ενσωματώνοντας προσβασιμότητα και συμπερίληψη στον στρατηγικό σχεδιασμό και την κουλτούρα της. Αυτό αποδεικνύει τη δέσμευσή της να προχωρήσει σε ουσιαστικά βήματα για τη συμπερίληψη».

Ένα ταξίδι που μόλις ξεκίνησε

Ο NESCAFÉ® δεν περιορίζει τη δέσμευσή του στις τρέχουσες δράσεις. Η στρατηγική της Nestlé στοχεύει σε ένα μέλλον όπου η πρόσβαση, η συμμετοχή και η αποδοχή δεν θα αποτελούν εξαίρεση αλλά τον κανόνα. Οι ενέργειες αυτές δεν επιδιώκουν εντυπωσιασμό, αλλά διαρκή κοινωνικό αντίκτυπο. Όπως αναφέρει ο Βαγγέλης Δρίτσας, Soluble Marketing Manager της Nestlé: «Ο καφές είναι κάτι περισσότερο από ένα ρόφημα, είναι μια στιγμή σύνδεσης, χαράς και ζεστασιάς. Στoν Nescafé πιστεύουμε ότι αυτές οι στιγμές ανήκουν σε όλους, χωρίς εμπόδια και περιορισμούς. Η προσβασιμότητα για εμάς σημαίνει να ανοίγουμε τον δρόμο ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να απολαύσει μια κούπα καλού καφέ και να είναι ισότιμο μέλος του συνόλου. Η στρατηγική και το έργο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι η απόδειξη αυτής της δέσμευσης: να δημιουργούμε έναν κόσμο πιο ανοιχτό, πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο».

Η Nestlé δείχνει καθαρά πού θέλει να πάει: σε ένα αύριο όπου κανείς δεν μένει πίσω. Η συμπερίληψη δεν είναι για εκείνη ένα εσωτερικό checkbox, αλλά ένας φακός που καθορίζει με ποιον συνεργάζεται και τι δράσεις στηρίζει προς τα έξω. Ό,τι βλέπουμε σήμερα είναι απλώς το πρώτο βήμα ενός μεγαλύτερου δρόμου προς μια κοινωνία πραγματικά ανοιχτή για όλους. Και κάπου εδώ, ο NESCAFÉ® μάς κάνει μια απλή, αλλά ουσιαστική πρόσκληση: να συμμετέχουμε κι εμείς. Να διαδώσουμε την ιδέα ότι η ισότιμη πρόσβαση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα. Γιατί όταν οι ευκαιρίες γίνονται κοινές, η κοινωνία γίνεται πιο δυνατή και όλοι μαζί πάμε ένα βήμα μπροστά.

Και ίσως, τελικά, μια κούπα καφέ να είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει η αλλαγή.