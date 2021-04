Το The Harder They Come είναι ταινία αναφοράς: έμελλε να μείνει στην ιστορία ως η ταινία «που σύστησε τη reggae στο κόσμο», ενώ αποτελεί και την πρώτη ταινία τζαμαϊκανής παραγωγής που γυρίστηκε στη Τζαμάικα.