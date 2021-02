Και κάπως έτσι, μας λένε "You Should Be Dancing" με φαλτσέτο από τον Dave Grohl.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν τον δίσκο τους Mediine at Midnight και με αυτή την αφορμή, οι Foo Fighters βρέθηκαν στο Sofa Session του Jo Wiley για λογαριασμό του BBC Radio 2.

Στη ραδιοφωνική τους αυτή εμφάνιση, οι Foo Fighters έπαιξαν ένα 23λεπτο session με κομμάτια από τη νέα τους δουλειά αλλά και μία διασκευή στο "You Should Be Dancing" των Bee Gees.

Σχετικά με αυτό τους το cover, ο Dave Grohl δήλωσε στην εκπομπή: «