anticipated movies 2021

21 ταινίες για το ‘21

The French Dispatch

Την 10η ταινία του Wes Anderson (αν συνυπολογίσουμε τις δυο απόπειρες του στο animation) κοσμεί για άλλη μια φορά ένα εντυπωσιακό ensemble cast που αποτελείται από τους Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Bill Murray, Jeffrey Wright, Frances McDormand, Elisabeth Moss, Willem Dafoe και Christoph Waltz. Η ταινία που περιγράφεται σαν «ένα γράμμα αγάπης στη δημοσιογραφία» είναι ολοκληρωμένη εδώ και καιρό και θα ήταν σίγουρη συμμετοχή στις περασμένες Κάννες αν δεν είχε ακυρωθεί η διεξαγωγή του φεστιβάλ. Περιμένουμε με αγωνία την πρεμιέρα της, μάλλον προς το Φθινόπωρο.

No Time to Die

Μετά από τρεις αναβολές της ημερομηνίας εξόδου, επιτέλους κοντοζυγώνει η στιγμή που θα δούμε την 25η περιπέτεια του James Bond. Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που ο Daniel Craig θα ενσαρκώσει τον αειθαλή πράκτορα και η παρουσία του Rami Malek στο ρόλο του villain αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορεί στο σενάριο ο Bond να βρίσκεται στα ίχνη της απαγωγής ενός επιστήμονα, όμως η τελευταία αποστολή του 007 είναι να γίνει η πρώτη ταινία που θα ξαναφέρει μαζικά τον κόσμο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να κλείσει την καριέρα του ένας τόσο κινηματογραφικός ήρωας;

Dune

Το φιλόδοξο έπος του Denis Villeneuve είχε την ατυχία να πουληθεί (κυριολεκτικά και μεταφορικά) ως μέρος ενός πακέτου 17 ταινιών (σε λογική «μου έπεσαν δυο παραπάνω να τις αφήσω;») που η Warner παραχώρησε στην αμφιβόλου αξίας streaming πλατφόρμα του HBO Max. Η sci-fi επική περιπέτεια είναι σαφέστατα το πιο αναμενόμενο blockbuster της χρονιάς. Δεν θα έχουμε τους αφηρημένους πειραματισμούς του Lynch ή τα αλλόκοτα σχέδια του Jodorowsky, αλλά τουλάχιστον θα παρακολουθήσουμε τη γέννηση ενός franchise που φιλοδοξεί να κλέψει τις πρωτιές των πρόσφατων Star Wars στα ρεκόρ εισπράξεων.

Nightmare Alley

Ο Guillermo del Toro μεταφέρει στο σινεμά το ομώνυμο βιβλίο του William Lindsay Gresham, με τον Bradley Cooper (στον ρόλο που άφησε τελευταία στιγμή ο Di Caprio) και την Cate Blanchett. Ο Willem Dafoe, η Toni Collette κα η Rooney Mara είναι μερικά ακόμη από τα ονόματα του cast, σε ένα θρίλερ το οποίο σίγουρα δεν θα υστερεί σε ατμόσφαιρα καθώς το υπογράφει ο Μεξικάνος στυλίστας. Μέχρι να βγει στους κινηματογράφους, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και αναζητείστε το αριστοτεχνικό φιλμ νουάρ του 1947 σε σκηνοθεσία Edmund Goulding.

Three Thousand Years of Longing

Ανάμεσα στο αριστουργηματικό “Mad Max: Fury Road” και στο prequel της “Furiosa” που έρχεται το καλοκαίρι του 2023, ο George Miller εργάστηκε εντατικά σε ένα προσωπικό project με τον Idris Elba και την Tilda Swinton. Πρόκειται για ένα ρομαντικό story επιστημονικής φαντασίας στο οποίο εμπλέκεται ένα τζίνι. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην δημιουργική ευφυΐα του κυρίου Miller.

Top Gun: Maverick

Ο παλαίμαχος αεροπόρος Pete “Maverick” Mitchell, επιστρέφει μετά από 35 χρόνια για να κλείσει τις ανοιχτές παρτίδες με το παρελθόν και να εκπαιδεύσει μια νέα φουρνιά από πιλότους στα πολεμικά αεροσκάφη. Δυστυχώς ο Tony Scott δεν ζει για να πραγματοποιήσει το φιλμ και στη θέση του βρίσκεται ο Joseph Kosinksi που σκηνοθετεί τον καλοδιατηρημένο Tom Cruise (ο οποίος δεν δείχνει να γέρασε και πολύ σε σχέση με την πρώτη ταινία) μαζί με τους Jennifer Connelly και Val Kilmer. Σχεδόν εξασφαλισμένη η mainstream συντηρητική ψυχαγωγία σε μια δαπανηρή ταινία εναέριας δράσης που αν τολμήσει και ένα φρέσκο remix στο “Take My Breath Away” στο OST θα εξασφαλίσει και κάποιες δόσεις nerdgasm.

Soggy Bottom

Σχεδόν τίποτα δεν έχει γίνει γνωστό για την νέα ταινία του Paul Thomas Anderson. Ούτε καν ότι αυτός θα είναι ο πραγματικός τίτλος της (μάλλον απίθανο). Τα μόνα στοιχεία που είναι γνωστά είναι πως η ιστορία εξελίσσεται στα 70s στο San Fernando της California και ότι πρωταγωνιστεί ο Bradley Cooper. Απόλυτη εμπιστοσύνη στον κορυφαίο σκηνοθέτη της γενιάς του που δεν έχει κάνει το παραμικρό στραβοπάτημα στην δαφνοστεφανωμένη καριέρα του.

The Last Duel

Βασισμένο σε ένα βιβλίο του Eric Jager με τίτλο “The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France” το νέο φιλμ του Ridley Scott είναι ένα δράμα εποχής που αφηγείται την ιστορία δυο αντρών του 14ου αιώνα που βάζουν στόχο να μονομαχήσουν μέχρι θανάτου. Θα είχε ενδιαφέρον να τελείωνε την καριέρα του με αυτή την ταινία ο Scott και να ολοκλήρωνε έτσι έναν κύκλο καθώς θα συναντούσε νοηματικά την πρώτη του ταινία, το “The Duellists” (1977) με τον Keith Carradine και τον Harvey Keitel. Όμως ο Ridley Scott παρά τα 83 του χρόνια είναι ασταμάτητος και έχει δεκάδες σχέδια στα σκαριά που δουλεύει παράλληλα. Μακάρι να τα χιλιάσει και να τα προλάβει όλα. Στο Last Duel πρωταγωνιστούν ο Matt Damon και ο Adam Driver.

Elvis (του Baz Luhrmann)

Ο Austin Butler υποδύεται τον «βασιλιά» Elvis Presley, η Olivia DeJonge υποδύεται την Priscilla Presley και ο Tom Hanks τον μάνατζερ του, Tom Parker. Πρόκειται για ένα βιογραφικό φιλμ στο οποίο Baz Luhrmann προφανώς θα ξεσαλώσει σε επίπεδο σχεδιασμού παραγωγής για να αποτυπώσει τα 50’s, το rock’n’roll πνεύμα και την «awop-bop-a-loo-mop alop bom bom» ροκαμπίλι αισθητική. Αρκεί η ιστορία να μην εξατμίζεται πιο γρήγορα και από ένα ποτήρι σαμπάνια, όπως όλες οι τελευταίες δουλειές του φλύαρου Αυστραλού σκηνοθέτη.

West Side Story

Ήταν καιρός να ασχοληθεί και ο Steven Spielberg με το μιούζικαλ. Επέλεξε βέβαια να το πράξει με το West Side Story το οποίο δεν χρειάζονταν πραγματικά ένα νέο κινηματογραφικό remake καθώς το φιλμ του 1961 στέκεται μια χαρά μέχρι σήμερα. Ο βραβευμένος σεναριογράφος Tony Kushner αναλαμβάνει το story και πολλά φρέσκα πρόσωπα βρίσκονται στη διανομή. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το τι θα καταφέρει να κάνει με τους όρους του κλασικού κινηματογραφικού genre ο Spielberg και πως θα αξιοποιηθούν οι αθάνατες μελωδίες του Leonard Bernstein.

The Tragedy of Macbeth

Αν και στις πρώτες ταινίες των αδελφών Coen, ο Joel μόνο είχε το credit του σκηνοθέτη, η πραγματικότητα ήταν ότι και ο Ethan συν-σκηνοθετούσε. Μετά από 18 ταινίες με τον αδερφό του, αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που ο Joel Coen κάνει solo δουλειά. Φυσικά η πηγή είναι το έργο του Shakespeare, με τον Denzel Washington πρωταγωνιστή και την Frances McDormand στο ρόλο της Lady Macbeth. Θα έχει καλούς λόγους να καταπιαστεί με τον κόσμο του Shakespeare ο Joel Coen και το αποτέλεσμα το αναμένουμε με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

The Matrix 4

Έφτασε ο καιρός να ξαναμπούμε στο ψηφιακό σύμπαν του Matrix. Έχουν περάσει πάνω από δυο δεκαετίες από την πρώτη ταινία, όμως το κοινό εκεί έξω ήθελε ένα reboot στο αγαπημένο saga δράσης και η Lana Wachowski κατάλαβε ότι οι συνθήκες ωρίμασαν για να το φτιάξει. Βοηθάει το γεγονός ότι η δημοφιλία του Keanu Reeves για κάποιο λόγο είναι στο ταβάνι, ενώ επιστρέφουν στους ρόλους τους οι Carrie-Anne Moss, η Jada Pinkett Smith, ο Lambert Wilson και ο Daniel Bernhardt. Ας ελπίσουμε να υπάρχει έξυπνο σενάριο και να μην βασίζεται το φιλμ σε έναν καταιγισμό από καταδιώξεις σε CGI περιβάλλον.

Annette

Ο αδάμαστος και ιδιοσυγκρασιακός Leos Carax επιστρέφει με ένα αναρχικό ροκ μιούζικαλ, εννιά χρόνια μετά το καλλιτεχνικό σοκ του “Holy Motors”. Στο αγγλόφωνο ντεμπούτο του συμπρωταγωνιστούν οι αξιαγάπητοι Adam Driver και Marion Cotillard. Τη μουσική του “Annette”υπογράφουν τα αδέλφια Ron και Russell Mael του συγκροτήματος των Sparks.

Η ιστορία αφορά μια ταλαιπωρημένη σχέση ανάμεσα σε έναν stand-up κωμικό και στην σοπράνο σύζυγό του, η οποία ζορίζει ακόμη περισσότερο όταν έρχεται στον κόσμο η μικρή κόρη τους, η Ανέτ.

Don't Look Up

Το ορισμό του οσκαρικού ensemble cast συναντάμε στο φιλόδοξο νέο εγχείρημα του Adam McKay. Εκτός από την Jennifer Lawrence, τον Rob Morgan, τον Jonah Hill, τον Timothée Chalamet και την Ariana Grande, στο σατιρικό φιλμ καταστροφής συναντάμε τον Leonardo DiCaprio στον πρώτο του ρόλο μετά το “Once Upon A Time in Hollywood”. Δυο άσημοι αστρονόμοι ανακαλύπτουν ότι ένας κομήτης έρχεται να καταστρέψει τη Γη και προσπαθούν να πείσουν την ανθρωπότητα να τους πάρει σοβαρά και πως δεν είναι συνομωσιολόγοι. Έκτακτα!

Blonde

O Αυστραλός σκηνοθέτης Andrew Dominik, της φήμης του στοχαστικού νέο-γουέστερν “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”, σχεδιάζει εδώ και μια δεκαετία περίπου μια φανταστική βιογραφία γύρω από μια ποθητή ξανθιά starlet που θυμίζει έντονα την αληθινή Marilyn Monroe. Η ανερχόμενη Ana de Armas είναι η ξανθιά σταρ, ο πάντα αξιόπιστος Bobby Cannavale παίζει τον Joe DiMaggio και ο Adrien Brody υποδύεται τον Arthur Miller. Ελάχιστα γνωρίζουμε γι’ αυτό το κινηματογραφικό σχέδιο πέρα από το γεγονός ότι θα το δούμε στο Netflix μέσα στο 2021 και θα είναι η επιστροφή του σκηνοθέτη μετά το υπερβίαιο δράμα “Killing Them Softly”.

Northman

Ο Robbert Eggers ολοκληρώνει μια τριλογία γύρω από την βαρβαρότητα του αρχέγονου «κακού» και γύρω από τη διαβολική φύση που ελλοχεύει δίπλα στις ανθρώπινες αδυναμίες. Μετά το “The Witch” και το “The Lighthouse”, έχουμε μια ιστορία με μια εκδίκηση ενός μοναχικού Βίκινγκ στις αρχές του 10ου αιώνα. Ο Alexander Skarsgard, η Nicole Kidman, ο Willem Dafoe και ο Ethan Hawke κοσμούν τη διανομή ρόλων. Γοτθική ατμόσφαιρα, αιματοχυσία, αρχαία διάλεκτος που υποχρεώνει τη χρήση υποτίτλων και μεφιστοφελικός τρόμος. Στα προηγούμενα προσθέστε και την παρουσία της Björk σε ρόλο κελιδί.

The Power of the Dog

Η επιστροφή της έμπειρης και εκλεκτικής Jane Campion στον κινηματογράφο είναι από όλους μας ευπρόσδεκτη. Το “The Power of the Dog” είναι ένα οικογενειακό δράμα που εκτυλίσσεται στις αρχές του 20ου αιώνα και αφορά την οικογενειακή κόντρα δυο αδερφών γύρω από την κοινή τους περιουσία, όταν ο ένας αποφασίζει να παντρευτεί μια γυναίκα του χωριού που έμεινε χήρα. Ο Benedict Cumberbatch και ο Jesse Plemons στους βασικούς ρόλους ανεβάζουν ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων.

The Card Counter

Μετά το αριστουργηματικό δράμα θρησκευτικού υπαρξισμού “First Reformed”, ο Paul Schrader επιστρέφει στη σκηνοθετική καρέκλα με ένα θρίλερ που αντλεί έμπνευση από το σινεμά καταραμένων χαρακτήρων της δεκαετίας του 70 (όπως “The Gambler”, “Straight Time” κτλ). Ο Oscar Isaac ερμηνεύει έναν επαγγελματία τζογαδόρο που σχεδιάζει μια σκληρή εκδίκηση σε έναν παλιό εχθρό του. Ο Tye Sheridan και ο Willem Dafoe πλαισιώνουν το cast σε ένα εξαιρετικά ελκυστικό πακέτο από έναν μάστορα του είδους. Ίσως να πρόκειται για το φετινό “Uncut Gems” καθώς και στις δυο αυτές ταινίες εκτελεί χρέη συμπαραγωγού ο Martin Scorsese.

Last Night in Soho

Ένα εκλεπτυσμένο νέο-νουάρ φαντασίας από τα χέρια του Edgar Wright. Το στυλιζάρισμα και η γυαλισμένη, χαβαλετζίδικη ατμόσφαιρα είναι εγγυημένα από τον σκηνοθέτη των “Baby Driver”, “Pilgrim vs. the World” και “Hot Fuzz”. Μια γυναίκα καταφέρνει να ταξιδέψει στο χρόνο και να γυρίσει στη δεκαετία του 60 για να συναντήσει μια ανερχόμενη τραγουδίστρια, σε μια παράξενη ιστορία που φημολογείται πως διαθέτει μια ανατροπή τρόμου. Η Anya Taylor-Joy αναμένεται να κάνει τη διαφορά σε ένα φιλμ που είναι έτοιμο από πέρσι και η πρεμιέρα του ακυρώθηκε εξαιτίας της πανδημίας.

Death on the Nile

Παλαιάς κοπής ψυχαγωγικό θέαμα, κλασικό whodunit, all-star cast και όμορφο περιτύλιγμα. Ο Kenneth Branagh μετά το “Murder on the Orient Express”, επιστρέφει στα διάσημα εγκλήματα που εξιχνίασε ο Βέλγος ντετέκτιβ, Ηρακλής Πουαρό. To «Έγκλημα Στο Νείλο» είναι ένα από τα πιο διάσημα βιβλία της Agatha Christie. Ο Armie Hammer, η Annette Bening και η Gal Gadot ξεχωρίζουν από τους ηθοποιούς που συμμετέχουν σε αυτό το φιλμ που έχει πολλά να αποδείξει και κυρίως καλείται να απαντήσει στο γιατί χρειαζόμαστε άλλη μια διασκευή της ιστορίας ενώ υπάρχει η ταινία του 1978 με τον Peter Ustinov.

Stillwater

Ο Matt Damon πρωταγωνιστεί σε ένα ανθρωπιστικό, ακαδημαϊκό θρίλερ γύρω από τον αγώνα ενός εργάτη να αποδείξει την αθωότητα της κόρης του η οποία φυλακίστηκε για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Tom McCarthy που κέρδισε το Όσκαρ το 2015 με το “Spotlight”. Σίγουρο όχημα του Matt Damon για την επόμενη award season που αναμένεται να βρει το δρόμο προς τις αίθουσες στα τέλη της χρονιάς.