snapshots 22

Ο βετεράνος σκηνοθέτης ξαναβρήκε τα τελευταία χρόνια τη δημιουργική πνοή μέσω της τηλεόρασης, σε τρεις ολότελα διαφορετικές σειρές: το A Very English Scandal, το State of the Union και το Quiz.