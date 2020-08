august tv series

Είναι μια καλή ευκαιρία να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις πιο αναμενόμενες τηλεοπτικές σειρές της ερχόμενης σεζόν, για να δούμε τι παραγωγές μας περιμένουν. Τα μεγάλα τηλεοπτκά δίκτυα και οι πλατφόρμες streaming, πλέον συμπεριφέρονται και επενδύουν σαν μεγάλα κινηματογραφικά studio και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις νέες παραγωγές είναι τεράστιος.

Ακολουθεί μια επιλογή με τις 10 πιο αναμενόμενες καινούριες τηλεοπτικές παραγωγές μυθοπλασίας, χωρίς ιδιαίτερη σειρά αξιολόγησης. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται μόνο νέοι τίτλοι και όχι σειρές που ανανεώνονται με νέα σεζόν.

The Undoing (ΗΒΟ)

Η ΥΠΟΘΕΣΗ: Μιας πετυχημένη ψυχοθεραπεύτρια στη Νέα Υόρκη φτάνει στο απόγειο της προσωπικής της ευτυχίας λίγο πριν δημοσιευθεί το πρώτο της βιβλίο. Ένα τραγικό γεγονός, μια απώλεια και μια σειρά φρικτών γεγονότων θα οδηγήσουν την ηρωίδα σε αδιέξοδο και η ίδια θα έλθει σε μοιραία ρήξη με όσα συνήθιζε να πρεσβεύει αλλά και με την δημόσια εικόνα της.

ΥΠΕΡ: Η Nicole Kidman τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάθε φορά που η βραβευμένη ηθοποιός αποφασίζει να σηκώσει ερμηνευτικά κάποιο project μόνη της, το αποτέλεσμα αφήνει αντίκτυπο. Το βιβλίο στο οποίο βασίζεται η σειρά είναι το You Should Have Known της Jean Hanff Korelitz και στο τιμόνι βρίσκεται ένας από τους παραγωγούς του Big Little Lies. To HBO ξέρει να δημιουργεί ανθρωποκεντρικά δράματα με κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

ΚΑΤΑ: Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο αυτή η μίνι σειρά είναι passion project κάποιου δημιουργού ή της ίδιας της Nicole Kidman, καθώς μοιάζει να δημιουργήθηκε για να καλύψει μια επείγουσα ανάγκη για ιστορίες με χειραφετημένες γυναίκες. Σπανίως μια δουλειά αφήνει καλλιτεχνικό αποτύπωμα όταν δημιουργείται βιαστικά για να προλάβει την επικαιρότητα ή για να καλύψει τα trends που ορίζουν συγκεκριμένα demographics.

The Third Day (HBO & Sky)

Η ΥΠΟΘΕΣΗ: Ψυχολογικό sci-fi δράμα γύρω από το επικό ταξίδι ενός άνδρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι καταφθάνουν σε διαφορετικούς χρόνους σε ένα μυστηριώδες νησί.

ΥΠΕΡ: Η δημιουργική φαντασία και η πένα του Dennis Kelly που μας χάρισαν το βρετανικό Utopia. Ο Jude Law και η Naomie Harris στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Οι παράλληλοι χρόνοι και οι διαφορετικές αναγνώσεις των γεγονότων που θα χωρίζονται σε τρεις θεματικές ενότητες, ενδέχεται να πυροδοτήσουν το ενδιαφέρον του mainstream κοινού.

ΚΑΤΑ: Οι new age σεναριακές παγίδες και η τάση για υπερβολικό μελοδραματισμό που συχνά καταφεύγουν οι ανάλογες σειρές με μεγάλες υποσχέσεις όταν φτάνουν σε σεναριακά αδιέξοδα επειδή κουβαλάνε μεγαλύτερο φορτίο απ’ όσο αντέχουν.

The North Water (BBC)

Η ΥΠΟΘΕΣΗ: Η ιστορία ενός στρατιωτικού χειρούργου ο οποίος θα λάβει μέρος σε μια αποστολή στην Αρκτική μαζί με έναν παρανοϊκό φονιά στο ίδιο πλοίο. Ο βασανισμένος ψυχολογικά γιατρός και ο ψυχοπαθής δολοφόνος θα μπλέξουν σε μια ιστορία εξιλέωσης και επιβίωσης στο παγωμένο τοπίο.

ΥΠΕΡ: Η σκηνοθετική υπογραφή του Andrew Haigh που μας χάρισε τα συγκλονιστικά 45 Years και Weekend, καθώς και την αξέχαστη τηλεοπτική σειρά Looking. Ο Colin Farrell και ο Jack O'Connell σε ενδιαφέρουσα ερμηνευτική συνάντηση.

ΚΑΤΑ: Από την περιγραφή του, το θέμα μοιάζει συνηθισμένο καθώς οι ιστορίες επιβίωσης στον πάγο είναι πολλές, με πιο πρόσφατο το μάλλον μέτριο The Terror. Επενδύουμε στο γούστο των παραγωγών του BBC, που λογικά θα προσπεράσει τα αμερικάνικα κλισέ.

Lovecraft Country (ΗΒΟ)

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Ένας νεαρός αφροαμερικάνος αναζητά τον χαμένο πατέρα του και ταξιδεύει στην βαθιά Αμερική όπου θα αντιμετωπίσει ανθρώπινα τέρατα και απόκοσμες απειλές.

ΥΠΕΡ

Η υπογραφή του σταθερά ανερχόμενου και ανήσυχου Jordan Peele και η παρουσία του J.J. Abrams στη θέση του executive producer. Η ιδέα του «καταραμένου road trip» και οι pulp ιστορίες τρόμου αποτελούν πρώτης τάξεως υλικά για ψυχαγωγικό storytelling.

ΚΑΤΑ

Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε καλή σειρά που να αξιοποιεί το στοιχείο του τρόμου. Η τάση του Jordan Peele για υπερβολές και διδακτισμούς που έκανε την περσινή, δική του αναβίωση του Twillight Zone σχεδόν αφόρητη.

Utopia (Amazon Prime)

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Μια παρέα νέων ανθρώπων καταφέρει να αποκτήσει ένα περιζήτητο βιβλίο κόμικ και άθελά της θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας αόρατης και άκρως επικίνδυνης παγκόσμιας συνωμοσίας.

ΥΠΕΡ

Πρόκειται για το ριμέικ της βρετανικής σειράς που διήρκησε δυο σεζόν (2013 – 2014) και απέκτησε cult status. Για ένα μεγάλο διάστημα ο David Fincher προσπάθησε να διασκευάσει τη σειρά, αλλά η εκδοχή του απορρίφθηκε ως πολύ σκοτεινή. Στη συνέχεια ο Fincher πέρασε στο Mindhunters.

ΚΑΤΑ

Η Gillian Flynn που βρίσκεται στη θέση της δημιουργού, δεν έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής πέρα από το “Sharp Objects” το οποίο δεν είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και απέσπασε χλιαρές κριτικές.

We Are Who We Are (ΗΒΟ)

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Μια σύγχρονη ιστορία ενηλικίωσης γύρω από δυο Αμερικάνους εφήβους που ζουν σε μια κοντά σε μια αμερικάνικη στρατιωτική βάση στην Ιταλία.

ΥΠΕΡ

Ο Luca Guadagnino του “Call Me By Your Name”. Η ομορφιά του Ιταλικού τοπίου. Το άπιαστο αμερικάνικο όνειρο και η τάση για σεξουαλική απελευθέρωση. Δίπλα στους δυο νεαρούς πρωταγωνιστές, βρίσκουμε την πάντα αγαπημένη Chloë Sevigny και τον Kid Cudi.

ΚΑΤΑ

Ο Luca Guadagnino του “Suspiria”. Ο άνισος δημιουργός πρέπει να αποδείξει ότι είχε καλό λόγο πριν αποφασίσει να πατήσει στα χωράφια του Gus Van Sand και ότι δεν το έκανε για το εύκολο exploitation των coming of age ιστοριών μεταξύ gay εφήβων.

The Stand (CBS All Access)

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Η κλασική πλέον μετα-αποκαλυπτική ιστορία του Stephen King αναβιώνει. Ένας φονικός ιός έχει αφανίζει το 99% του πληθυσμού και οι επιζώντες καλούνται να ξαναφτιάξουν τον κόσμο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια αρμονική ουτοπία ή στο απόλυτο χάος.

ΥΠΕΡ

Έχουν περάσει πάνω από 25 χρόνια από την τελευταία διασκευή του βιβλίου και εκείνη η εκδοχή με τον Gary Sinise είναι λίγο ξεπερασμένη. Χρειαζόταν μια νέα ματιά η ιστορία. Ο James Marsden μοιάζει ιδανικός ήρωας για το σύμπαν του Stephen King, δίπλα στην Heather Graham, την Amber Heard, την Whoopi Goldberg, τον Alexander Skarsgard και σύμφωνα με φήμες, τον Marilyn Manson.

ΚΑΤΑ

Ο σκηνοθέτης των επεισοδίων δεν έχει δοκιμαστεί σε κάτι τόσο απαιτητικό και μπορεί να απλά να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παραγωγών για εύπεπτο θέαμα. Οι πρόσφατες σειρές που βασίζονταν σε υλικό του του Stephen King (The Outsider, Castle Rock) δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

Woke (Hulu)

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Ένας αφοραμερικάνος σχεδιαστής ζει την επιτυχία του κρατώντας κοινωνικά μια απολιτίκ στάση, μέχρι που ξαφνικά πέφτει θύμα βίας και παθαίνει μια μικρή προσωπική «αποκάλυψη».

ΥΠΕΡ

Η σειρά υπόσχεται φαντασία, ευρηματικούς διαλόγους και μια κοφτερή σάτιρα στην εποχή που η πολιτική ορθότητα κυριαρχεί παντού. Οι δυο φρέσκοι δημιουργοί, ο Keith Knight και ο Marshall Todd, ήρθαν για να μείνουν, με χάρη και τόλμη, με αυτή την χαμηλού βεληνεκούς κωμωδία καταστάσεων.

ΚΑΤΑ

Ελπίζουμε το καυστικό αστείο γύρω από τα ευαίσθητα θέματα, ρατσισμού, κοινωνικού διχασμού και παρανοϊκού outrage να μην είναι άστοχο και γυρίσει μπούμερανγκ στη σειρά.

Raised by Wolves (ΗΒΟ)

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Ανδροειδή αναλαμβάνουν την αποστολή να μεγαλώσουν ανθρώπινα παιδιά σε έναν μακρινό πλανήτη με σκοπό να δημιουργήσουν μια υβριδική αποικία όπου η ζωή θα κυλάει ομαλά, χωρίς θρησκευτικές προκαταλήψεις.

ΥΠΕΡ

Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστικά μεγάλη δουλειά του Ridley Scott για την τηλεόραση. Ο ακούραστος σκηνοθέτης στα 82 του συνεχίζει να εργάζεται ακατάπαυστα και σίγουρα θα έχει καλούς λόγους για να αφηγηθεί αυτή την ιστορία.

ΚΑΤΑ

Η έλλειψη κάποιου γνωστού ονόματος στο cast. Το δαπανηρό έργο επιστημονικής φαντασίας φημολογείται ότι βασίζεται στα ειδικά εφέ και θα προσφέρει οικογενειακό θέαμα, αντί για μια καλογραμμένη ιστορία για υποψιασμένους θεατές.

Ratched (Netflix)

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Η εξουσιαστική διευθύντρια μιας ψυχιατρικής κλινικής γίνεται ο φόβος και ο τρόμος των ασθενών που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψή της.

ΥΠΕΡ

Η κεντρική ηρωίδα είναι στην ουσία μια νεότερη βερσιόν της εμβληματικής νοσοκόμας στην «Φωλιά του Κούκου» (One Flew Over the Cuckoo's Nest). Για εκείνο το ρόλο η Louise Fletcher είχε κερδίσει Όσκαρ γυναικείου ρόλου το 1976.

KATA

H τάση του παραγωγού Ryan Murphy να δημιουργεί σειρές με μεγάλες προσδοκίες οι οποίες μένουν από καύσιμα λίγα επεισόδια μετά τον πιλότο – κράχτη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά και όχι ένα ακόμη “American Horror Story”. Στα υπέρ της σειράς η παρουσία της Sarah Paulson στον κεντρικό ρόλο.