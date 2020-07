Live your DJ Myth in Greece

Στο νέο του Incoming, ο Δημήτρης Λιλής πιάνει το κεφάλαιο dj το καλοκαίρι του Covid-19 και προτείνει στους φίλους dj, να μην το ζορίζουν και τόσο.

Μαθαίνω από τα socials ότι περνάτε καλά. Άλλοι στις μεγάλες πόλεις, άλλοι στα νησιά και άλλοι κλειδωμένοι στους για χρόνια παραθεριστικούς σας παραδείσους (residencies).

Άλλες χρονιές, τέτοια εποχή θα ξαναβρισκόμασταν από την Τήνο και την Αντίπαρο μέχρι την Κέρκυρα και την Καβάλα. Φέτος, όμως, ξεκάθαρα δεν υπάρχει λόγος να το πιέζουμε και τόσο. Ακόμα και αν κάθε Που/Σου προσπαθείτε να χορέψετε τους μουδιασμένους («Γιατί, μαλάκα, πάλι καλά που με “ρόνα” εκεί έξω, εγώ είμαι εδώ και τους παίζω μουσικάρες και πληρώνομαι»), η χρονιά έχει χαθεί και το ξέρετε.

Τα labels που συνήθως τέτοια εποχή καίγονταν για το ποιος έχει το hit του καλοκαιριού, από τα chart anthems μέχρι τα underground όπλα, φέτος, δεν βγάζουν καν δίσκους για εσάς. Οι πραγματικοί djs, αυτοί που το κάνουν να αξίζει με τρία μηδενικά αμοιβής να ακολουθούν κάθε ψηφίο, αν δεν έχουν βαρεθεί να στριμάρουν, έχουν αρχίσει το πλέξιμο, θυμήθηκαν ότι έχουν οικογένειες και παιδιά ή το έχουν γυρίσει στο ραδιόφωνο.

Τα εφήμερα μουσικά trends που πρέπει να ακολουθήσει ο «μέσος όρος» του dj που οργώνει την ελληνική επαρχία είναι ανύπαρκτα ακόμα και αν όλοι οι μουσικογραφιάδες επιμένουν -και όντως έτσι είναι- ότι διανύουμε μια σπουδαία μουσική χρονιά. Αλλά ο νέος Caribou δεν είναι στο «μέσο όρο» του ακροατή-θαμώνα που θα βγει 5 νύχτες όλες και όλες τον φετινό «'Ρόνα» Αύγουστο. Άρα και τα trends που σχετίζονται από το ντύσιμο μέχρι τις «κλεμμένες» αλλαγές, μα πάνω απ' όλα, τα «όπλα» του καλοκαιριού, είναι αχρείαστα.

*Hold up, τα όπλα είναι σχεδόν αχρείαστα, μπορεί να πάρουν την πραγματική τους διάσταση αν αυτή η κυβέρνηση συνεχίσει να χειρίζεται τα ελληνοτουρκικά.

Το νόημα των παραπάνω και μια αλήθεια που μάλλον θα πονέσει αυτές τις μέρες και είναι η εξής:

Αυτές οι, μεγαλύτερες και από επαγγελματία μουσικό, dj περσόνες που είχαν χτίσει κάποιοι (χωρίς η πραγματική τους αξία να αντικατοπτριζόταν στην φήμη τους ή στο εισόδημά τους -γιατί πόσοι από εμάς κόβουμε όντως τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών dj;) και μάλιστα στην «τοσοδούλα» dj σκηνή της χώρας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι όπως το φετινό, αποδείχτηκαν πιο αδύναμες και από Spotify playlist. Και το παράδοξο; Στο πιο δύσκολο καλοκαίρι ever, αυτές οι 5 νύχτες που θέλουν κάποιοι να κρατήσουν σαν party ανάμνηση θα απαιτήσουν τις υπηρεσίες ενός πραγματικά ικανού dj. Με άποψη σε παραπάνω από ένα μουσικό είδος, party attitude και κυρίως προσωπικότητα και στυλ τέτοιο ώστε να πείθει τον ακροατή ότι είναι μέρος μιας ξεχωριστής βραδιάς.

Και είναι όντως δύσκολο να έχει κάποιος τα παραπάνω. Σχεδόν αδύνατο. Οπότε, ακριβώς όπως το τραγούδησε και η Kelela το 2013, “Keep It Cool”.

https://www.youtube.com/watch? v=NWPRYUHebSY

Δεν υπάρχει λόγος να εκτεθούμε φέτος. Κανένας δεν θα παρεξηγήσει κανέναν, ούτε οι djs, ούτε οι επισκέπτες, ούτε τα μαγαζιά. Και η «'ρόνα» κουλτούρα του όποιου καλού party, κάπου θα βρει το δρόμο της. Αλλά, ακόμα και αν δεν είστε μέρος όλου αυτού, είτε σαν dj, είτε σαν θαμώνας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που η «φάση» θα συμβαίνει κάπου αλλού. Η παγκόσμια dj κοινότητα που σέβεται την πορεία της και τα όσα έχει καταφέρει, έχει ακυρώσει την σεζόν, ώστε να διατηρηθούν τα δικαιώματα των υπερ-αμοιβών που σε περιπτώσεις (δίκαια) κέρδισαν σούπερ σταρ djs. Τους οποίους, η Ελλάδα φέτος δεν θα δει καν να περφορμάρουν, παρότι η μόνη «ανοιχτή» χώρα. Νο worries όμως, ο dj Kostas θα είναι στο πόστο του και φέτος και ακόμα και αν πάρει τα μισά λιγότερα απ' ό,τι πέρσι, θα φροντίσει για τις νύχτες σας, αφού πρώτα έχει γεμίσει το feed με Insta stories και Tik Tok ηλιοβασιλέματα.

Live your DJ myth in Greece. Και φρόντισε να τον δούμε όλοι από τα socials αλλιώς ξέρεις, θα είναι σαν να μην έγινε ποτέ.

Κι όμως, βγαίνουν ακόμα dance δίσκοι. Εδώ οι 5 που θα προσπαθήσω να «κολλήσω» στο μιξ μέχρι τον 15αύγουστο.

1. Smoove & Turrell - "It Ain’t Working" (Ashley Beedle Remix)

(Jalapeño Records)

Και ας κάνετε ότι δεν σας λείπουν φέτος οι Άγγλοι, αυτοί είναι που μάθανε τους djs μας να χορεύουν τον κόσμο. Ο Ashley Beedle είναι όντως αυτή η παλιά καραβάνα των X-Press 2 που βάζει το disco χεράκι του για να απογειώσει τον καλύτερο δίσκο του balaeric ήχου, το περίφημο Stratos Bleu των Smoove Turrell. To Ashley Beedle Remix κυκλοφορεί 14 Αυγούστου.

2. Salome Le Chat - "Cruising On The Playa"

(Rebellion)

Τώρα που έχουν γίνει ξανά της μόδας τα σέξυ φωνητικά και η μάξιμαλ προσέγγιση στην ρυθμολογία από γυναίκες djs/παραγωγούς, η Salome Le Chat ανεβαίνει στο ίδιο πλοίο με την Peggy Gou και την Jayda G και με το απλό αλλά εθιστικό "Cruising On The Playa", σου δίνει μια μελωδική γραμμή να πάρεις μαζί σου για το ξημέρωμα. Κυκλοφορεί κι αυτό στις 14 Αυγούστου από την Rebellion του Damian Lazarus. Δείγμα εδώ.

3. Robag Wruhme - "Calma Calma"

(Kompakt)

Και θα έρθουν να σου πουν, «Βάλε "Return to Oz", το Artbrat Remix», για το κάψιμο. Και θα έχει πάει 4 και θα το βάλεις και οι techno μπότες του θα σου θυμίσουν το "Domino" των Oxia, απλά επειδή με αυτό έχει βρομίσει η πιάτσα χρόνια τώρα, θα πρέπει να ξέρεις ότι το “Calma” του Wruhme είναι ο δίσκος που θα ήθελαν να ακούσουν αμέσως μετά το "Return To Oz", αλλά δεν το ήξεραν. Και αυτή είναι η ουσία της δουλειάς του dj: να δημιουργεί την κατάλληλη party στιγμή, όχι να βάζει τον δίσκο που θες, αλλά τον δίσκο που θα έπρεπε να ξέρεις. Γερμανικό deep tech στα καλύτερα του. Δουλεύει για όσους ξέρουν να το δουλέψουν από τον Μάιο του ’20.

4. Lorenz Audio - "Scaline"

(Clone)

Κρίμα να έχεις φτάσει σε τέτοιο βάθος (βλέπε, Wrughme) και να μην σπινάρεις λίγο acid για το καλό. Το acid της Clone Basement σειράς δεν απογοητεύει ποτέ, πόσο μάλλον τώρα όταν έχει και αυτή την (mez)scaline ενέργεια του Lorenz Audio. Συνήθως, σε αυτά τα κομμάτια, η αντίδραση του κοινού δεν δουλεύει. Φουλ σφύριγμα και «δώσε πόνο μεγάλε» και «Κάτσε να τραβήξω φωτό, για δεν το βρίσκει το shazam». Και κάπως έτσι, dj-'ρόνα, 0-1.

5. Shan feat. Candi Staton - "One Day"

(Deep Mix)

Και ένα edit για το ανθεμικό φινάλε. Από την Φρανκφούρτη με αγάπη και ολίγα italo disco vibes (που εγώ τα ψήνω φουλ, γιατί θα μου θυμίζουν πάντα το καλοκαίρι, την ιταλική σεζόν του Master Of None), το edit του Shan στο "One Day" της Candi Staton θα είναι πάντα η piano house που ο dj θα ελπίζει να εκτιμήσουν. Το επίπεδο αγάπης στο δωμάτιο, την ταράτσα, το μπαλκόνι ή την παραλία, μετά από αυτό, ανεβαίνει επικίνδυνα. Είναι στο Bandcamp και θα περίμενες για κυκλοφορία ονόματος με το υπόβαθρο του Robert Johnson, να είναι μεγαλύτερη η υποστήριξη, αλλά it’s ok, τα γράψαμε και πριν. Φέτος η χορευτική μουσική δεν είναι για όλους.