Αυτή η στήλη κοντεύει τα 10 χρόνια σχεδόν ασταμάτητης παρουσίας στο Avopolis, Στην αρχή της δεύτερης φάσης της στήλης, ξεκίνησα να θίγω πράγματα που ελπίζω να βελτιώνουν την πλοήγηση των εγχώριων μουσικών και labels στην νέα συνθήκη της streaming εποχής. Κάπου στο ’14, δηλαδή λίγο πριν τα δικά μου 34 χρόνια ζωής, πέρασα την φάση που γινόμουν σχεδόν εμμονικός με τον χώρο που δεν άφηναν οι παλαιότεροι μουσικογραφιάδες στη νέα μουσική εποχή και που με ύφος παντογνώστη κούναγαν δάκτυλο για αυτό που θεωρούσαν «νέα μουσικά σκουπίδια», μουσικές προτάσεις από «απαίδευτες πένες που γράφουν σε blogs» και ευλογούσαν τα γένια τους για τα καντάρια μουσικής που μόνο αυτοί ξέρουν. Πάντα με χοντροκομμένο ύφος τύπου «Άκου αυτό και ξεστραβώσου, είναι καλύτερο από την βλακεία που ακούς τώρα». Πρακτικά, για μία ακόμη φορά στην πολιτιστική πορεία μας, την ώρα που η ανεπτυγμένη δύση αποκωδικοποιούσε το Spotify και την νέα πορεία της ψηφιακής μουσικής, τα μεγάλα πολιτιστικά sites και έντυπα της χώρας είχαν (μερικά ακόμα έχουν) στο πηδάλιο ανθρώπους παλαιάς κοπής που οριακά δεν είχαν καν ανακαλύψει το Google search. Είχαν για όπλο τους την παράδοση του μουσικογράφου που παλιά έγραφε κάπου (αυτό κάνει και ρίμα) και νόμιζαν ότι επέβαλαν τι πρέπει να ακούμε.

Νόμιζαν. Όπως όταν έγινε δημοφιλές το Facebook «νόμιζαν» ότι είχαν ένα νέο δημόσιο βήμα για να ασκούν επιρροή. Μέχρι το 2018, η εξέλιξη, όπως ήταν φυσιολογικό, τους είχε προσπεράσει και τους είχε δώσει την θέση που τους αξίζει στο εγχώριο πάρκο δεινοσαύρων. Ένα «νέο κύμα» ανεξάρτητων καλλιτεχνών που μέχρι τότε προσπαθούσαν αλλά δεν τα κατάφερναν ώστε οι «και καλά σπουδαίες» πένες των δεινοσαύρων να ασχοληθούν μαζί τους, αποφάσισαν να αφήσουν όλο το συρφετό της εγχώριας μουσικής σκηνής στο έλεος της (με την κατάληξη της ΑΕΠΙ να είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα). Και μαζί να αγνοήσουν και τα 1-2 εγχώρια labels που κυκλοφορούσαν ασταμάτητα ό,τι έβρισκαν -από έντεχνο μέχρι ηλεκτρονική μουσική- χωρίς να δημιουργούν συνοχή στον κατάλογο τους. Παράλληλα, οι indie μπάντες ξεκίνησαν στην ψηφιακή εποχή να στριμάρουν τους δίσκους τους σε αγορές του εξωτερικού που πραγματικά ενδιαφέρονταν για αυτό που κάνουν, με τη γνώση πια ότι θα τους κρίνουν όσοι όντως καταλαβαίνουν τον ήχο τους και όχι ο κάθε ξέρεις-ποιος-είμαι-εγώ μπάρμπας που έφτιαξε την δισκοθήκη του πάνω στην «Στείλε μου τον δίσκο σου και βλέπουμε» συνθήκη.

Αναλογιστείτε πόσο παρωχημένο και σχεδόν προσβλητικό μοιάζει το ότι το παραπάνω συμβαίνει ακόμα στο 2020. Δηλαδή να σου επιβάλλει με πλάγιο ή ευθή τρόπο κάποιος τι να ακούσεις όταν το Spotify θέλει να μεγαλώσει σε πάνω από 10 χιλιάδες τραγούδια τον αποθηκευτικό χώρο κάθε χρήστη και όταν τα δισκάδικα υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα και γεμίζουν τα ράφια με νέα βινύλια ή επανεκδόσεις. Σε αυτή την εποχή που όλοι έχουν το δικαιώμα να είναι ενθουσιώδεις για κάτι νέο που ακούν ή ανακαλύπτουν και θα παραπέμψω στο Incoming του 2018 με τον άκρατο ενθουσιασμό του Zane Lowe όταν ανέλαβε να οδηγήσει το ραδιόφωνο Beats 1 της Apple στη νέα εποχή. Κυριολεκτικά, ποιός νοιάζεται για την μουσική άποψη κάποιου άλλου όταν όλοι έχουμε άπειρη ελεύθερη πρόσβαση στην μουσική;

Καταλαβαίνω αν θέλετε να μιλήσουμε για μουσικούς φάρους, οδηγούς στην χαοτική σχεδόν νεά μουσική συνθήκη αλλά επιτρέψτε μου εκεί να ξεκινήσουμε τους διαχωρισμούς βάση του ήθους και της ποιότητας της προσωπικότητας που αξίζει ο καθένας μας να ακολουθήσει. Γιατί θα ήθελα να συζητάω και να εμβαθύνω σχετικά με το ποιοί δίσκοι αξίζουν και ποιοί όχι με κάποιον "φωστήρα" αλλά πριν, θα ήθελα να έχω ξεκαθαρίσει ότι αυτός με τον οποίο μπαίνω σε διάλογο κατανοεί τις βασικές αξίες ελευθερίας του κάθε ακροατή, δηλαδή την άνεση και του καθενός να ακούει ότι του αρέσει και να το μοιράζεται, χωρίς να σκέφτεται αν κάποιος άλλος που το παίζει “ειδικός” θα τραμπουκίσει την επιλογή του ή ακόμη χειρότερα θα τον χαρακτηρίσει για αυτή. Αν είστε από αυτούς που μετά από όλη την παγκόσμια κουβέντα περί ιντερνετικού bullying εξακολουθείται να θεωρείται σπεσιαλίστα κάποιον που αρέσκεται στο να ασκεί κριτική στις επιλογές των άλλων... Dude, this is so lame.

Η μουσική υπάρχει κυρίως για να ξυπνά στον καθένα συναισθήματα και να την απολαμβάνει σε όλες τις φόρμες, καινούριες, παλιές, αυθεντικές, επανεκδόσεις, digital only ή γεμάτη γρατζουνιές.

Έχω ακούσει, δεν ξέρω από πρώτο χέρι ότι οι σημερινοί “δεινόσαυροι” της Ελλάδας συνήθιζαν να κοντράρονται για το ποιός την έχει μεγάλυτερη, την δισκοθήκη και ποιός έθαψε ή ανέδειξε έναν δίσκο με τα κειμενά του.

Και στα σχεδόν 40 μου, γεμάτος boomer συμπεριφορές, το να μετράς τις δισκοθήκες μου φαίνεται το ίδιο γραφικό με την πρόσφατη συνήθεια μου να ψάχνω παλαιότερους δίσκους από τις playlists των Beasties , το instagram του Egon ή τις επιρροές των Peppers.

Αλλά στ’αλήθεια όμως ποιος νοιάζεται. Πρακτικά, όσοι θεωρούμε ότι φτιάξανε την μουσική που μας μεγάλωσε και την συνόδευσαν με συμπεριφορές που ανέδειξαν το ήθος τους, έχουν μία πιθανότητα παραπάνω να μας προσφέρουν μουσική γνώση και να γίνουν ο φάρος μας στην εποχή που η πληροφορία κινείται ξεκάθαρα πιο γρήγορα απο τις μόδες.

3 singles για το δρόμο. Full disclosure, έχω και υποχρεώσεις με τα promo agencies να συντηρήσω αλλά συνήθως διαλέγω αυτά που πραγματικά μου αρέσουν.

1. Detroit’s Filthiest - Treat Me Right (MCEC)

Ναι είναι γεγονός, ο Moodyman επέστρεψε αλλά o πραγματικός σκύλος από το D, o Detroit’s Filthiest είναι τα λεφτά αν με ρωτάτε. Disco funk αξιώσεων με τα sexy φωνητικά της Yolanda Sargeant να σφραγίζουν το jam που δανείζεται απο τα 70s αλλά αποδίδει διπλά τις τιμές στον σημερινό ήχο της πόλης.



Kυκλοφορεί 29 Μαίου, προακρόαση εδώ

https://www.junodownload.com/ products/detroits-filthiest- yolanda-sargeant-treat-me- right/4545073-02/

2. Agar Agar - “Nap” (Cracki Records)

Δύο χρόνια μετά το "The Dog and The Future" οι Γάλλοι Agar Agar επιστρέφουν με τα δύο μόλις ονειρικά electro pop κομμάτια του Nap ep. Το ομότιτλο έχει λίγο περισσότερο acid νεύρο και γεφυρώνει τον ήχο κομματιών όπως το "I’m That Guy" που τους καθιέρωσε. Η έκπληξη είναι το b-side “Aaaaah” που φλερτάρει ανοιχτά με τον πιο κινηματογραφικό ήχο συγκροτημάτων όπως οι Air.

https://open.spotify.com/ album/0cU4I5h5UZsvfQrA8ed4TT? si=mv84HWGORTG30j89uaTk9Q

3. Lempo & Roland Clark - Dance Without A Reason (Strictly Rhythm)

Αν σκαμπάζεις τα βασικά από το σπίτι της House που έχτισε η Strictly Rhythm όταν σκάει στα mail σου καινούριο promo με την σφραγίδα της, είναι αγένεια να μην το ανοίξεις. Πόσο μάλλον όταν αυτό σηματοδοτεί την συνεργασία δύο σοβαρών παιχτών όπως οι Lempo και Roland Clark. Τα φωνητικά του δεύτερου εξακολουθούν να διατηρούνται σε καλό επίπεδο ενώ η καλοκαιρινή uptempo house με πνευστά του Lempo αποδυκνείει ότι το label που μύησε χιλιάδες κόσμου στην house σκηνή της Δυτικής Ακτής από το Chicago μέχρι τη Νέα Υόρκη,είναι σαν αυτά τα σούπερ αισιόδοξα και με αντοχή στο χρόνο δώρα που δεν σταματάνε να προσφέρουν. Κυκλοφορεί 11 Ιουνίου.