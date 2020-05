Όλα τα Δισκάδικα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα που δεν χρειάζεται να περιμένεις τις Record Store Days για να επισκεφθείς

Οι μέρες των δισκοπωλείων φέτος έγιναν τρεις (29/8, 26/9, 24/10) αλλά, μπορούμε να τα επισκεφθούμε και πριν από αυτές. Γι' αυτό, ο Μάκης Μηλάτος χαρτογραφεί τα δισκάδικα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, για να κάνετε τα κουμάντα σας, τώρα που ανοίγουν.

H Record Store Day για φέτος ήταν προγραμματισμένη για τις 18 Απριλίου αλλά η πανδημία δεν της το επέτρεψε. Αντί για μια μουσική γιορτή στα δισκοπωλεία όλου του κόσμου και δεκάδες ειδικές κυκλοφορίες, είχαμε ρολά κατεβασμένα και ακροατές κλεισμένους σπίτι. Μπορεί το streaming -που είναι πλέον ο κυρίαρχος τρόπος που οι άνθρωποι ακούνε μουσική- όχι μόνο να μην επηρεάστηκε από τον εγκλεισμό αλλά να ωφελήθηκε, όσοι όμως έχουν μάθει να τριγυρνάνε στα δισκοπωλεία και να ψαχουλεύουν στα ράφια, έπαθαν μία στέρηση. Γιατί τα δισκάδικα δεν είναι απλώς (και δεν ήταν ποτέ) μαγαζιά που απλά πουλάνε δίσκους. Είναι σημεία αναφοράς μουσικής συναναστροφής και διακίνησης μουσικών απόψεων, είναι τα μέρη στα οποία συγκεντρώνεται μια «φυλή» που ζει πλέον «κάτω απ’ τα ραντάρ» αλλά είναι υπαρκτή και ολοζώντανη.

Το υποχρεωτικό κλείσιμο όμως ήταν ένα σκληρό πλήγμα για τα ίδια τα δισκοπωλεία που παλεύουν να επιβιώσουν χωρίς να φαίνεται πως οι οιωνοί είναι μαζί τους. Μία κατηγορία μαγαζιών που ζουν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, είναι κλειστά τόσες μέρες και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει για πολλά απ’ αυτά, τώρα που θα ξανανοίξουν.

Και δεν είναι ανάγκη, αν θέλουμε λίγο να βοηθήσουμε έστω και ψυχολογικά, να περιμένουμε τις νέες Record Store Days ώστε να περάσουμε μία βόλτα.

Οι καινούργιες RSD ημερομηνίες είναι τα Σάββατα 29 Αυγούστου, 26 Σεπτεμβρίου και 24 Οκτωβρίου, ενώ από την 1η Ιουνίου στο επίσημο site του Record Store Day θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι ειδικές κυκλοφορίες αλλά και εκδηλώσεις για αυτές τις 3 ημέρες.

Όμως τα δισκοπωλεία, πλέον, είναι έτοιμα να ανοίξουν τις πόρτες τους. Τα για μέρες φυλακισμένα άλμπουμ -καινούργια και μεταχειρισμένα- θα ανασάνουν φρέσκο αέρα και θα αισθανθούν και πάλι δάχτυλα να ψαχουλεύουν το κορμί τους.

Σκεφτήκαμε λοιπόν να δημοσιεύσουμε μια λίστα με τα δισκοπωλεία Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, για να σας παρακινήσουμε να περάσετε μια βόλτα από αυτά.

ΑΘΗΝΑ:

7plus7 – (Ηφαίστου 20)

Το Δισκάδικο (Αγ. Ελεούσης 5)

Ζαχαρίας (Ηφαίστου 20)

Λιοτρόπια – (Θεμιστοκλέους 35)

Ο Μικρός Ερωτικός (Καλλιδρομίου 20)

Υπόγειo (Καπλανών 14)

Action Records (Μαυρομιχάλη 51)

Amberola Vinyl Store (Αν. Ζίννη 12, Κουκάκι)

Art Rat (Ζωοδόχου Πηγής 48)

Blackspin - (Κριεζή 59, Μαρούσι)

Crossroad (Νορμανού 6)

Dark Side Records (Εμ. Μπενάκη 57)

Discobole (Χ. Τρικούπη 24)

Greekpressing (Λεωκορίου 6-8)

Fokionos Records (Πλ. Κυψέλης 12-13)

Habeat Records (Παλλάδος 21, 2ος ορ.)

Homcore (Βουλής 38 & Ηπίτου)

Ianos Music Shop – (Σταδίου 24)

Ikaros Records (Καραόλη Δημητρίου 14, Χαλάνδρι)

Imantas (Σαρρή 46)

Junk Records – (Μαυρομιχάλη 46-50)

Karmamusic – (Ανδρέα Κάλβου 89, Νέα Ιωνία)

Kasseta Record Shop – (Σοφοκλέους 5)

Le Disque Noir – (Θεμιστοκλέους 29)

Legions Record Store – (Καραϊσκάκη 10, Πέραμα)

LoFi concept – Records (Ιωάννου Παπαρρηγόπουλου 15 – στοά)​​​​​​

Mr. Vinylios (Ηφαίστου 24)

Music Corner (Πανεπιστημίου 56)

Music Works (Αγ. Λαύρας 74, Πετρούπολη)

Old–School Records – (Ζ. Πηγής 59)

Off the record (Αγ. Κωνσταντίνου 13, Πειραιάς)

Plan 59 (Ζωοδόχου Πηγής 59)

Rocka Rolla (Ηφαίστου 26Α)

Music Machine (Διδότου 16)

Purple Haze (Αν. Μεταξά 4)

Record House (Ομήρου 46, Ν. Σμύρνη)

Record Lovers (Χαϊμαντά 19-21, Εμπορικό κέντρο Ερμείον – 1ος ορ., Χαλάνδρι)

Reload Stores – (Ακαδημίας 81)

Rhythm Records (Εμ. Μπενάκη 74)

Rock’n’Roll Circus (Σίνα 21)

Sirens Records Metal Shop (Νικηταρά 14)

Sound Effect (Σπυρίδωνος Τρικούπη 50)

Sound Kaleidoscope Record Store (Ασκληπιου 89)

Syd – (Πρωτογένους 13)

A Strange Attractor (Βαλτετσίου 31)

Underflow (Καλλιρόης 39)

Up Date Records – (Κολοκοτρώνη 43)

Vinyl City (Ιπποκράτους 132)

Vinyl Kiosk - (Ανδρέα Κάλβου 49, Νέα Ιωνία)

Vinylio – (Θεμιστοκλέους 34)





ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λωτός (Σκρα 7-9)

Το Πικάπ (Ολύμπου 57)

Noise Records (Δημήτρη Μαργαρίτη 5)

Playground Recordshop (Νικηφόρου Φωκά 27)

Stereodisc Record Store (Αριστοτέλους 4)

Velona Records (Μητροπόλεως 125)

Vinyl Salvation (Βίκτωρος Ουγκώ 14)

Zaharias Record Shop (Γούναρη 17)

ΠΑΤΡΑ

Joe Records (Φιλοποίμενος 33 Α')

Mono Record Store (Πατρέως 96)



Αν ξέρετε δισκοπωλεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα που δεν αναφέρονται εδώ, στείλτε μας ένα μέηλ στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .