Salonica Local All Stars

Η Straight from the Heart records παρουσιάζει:

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στηρίζουμε την ποιοτική ανερχόμενη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης και δίνουμε το παρόν σε μια μοναδική διοργάνωση

πού αλλού; Στο Eightball Live Stage!

Doors Open: 19:30

Προπώληση εισιτηρίων: 6 € – Ταμείο: 8 €

Powered by: ONE TWO SIX clothing

Λίγα λόγια για τις μπάντες:

Playground Circus:

Η τετραμελής punk-rock μπαντα απο την Θεσσαλονίκη ξεκίνησε το ταξίδι της στο χώρο της μουσικής σκηνής το 2013!

Έκτοτε, μετά από αρκετές συναυλίες στο βιογραφικό (Marky Ramone, Michael Graves (Misfits), House of Pain ) τους και ένα ολόκληρο μήνα στην Αμερική συμμετέχοντας ως support act στα live Barb Wire Dolls στο Whisky a Go Go του Λος Άντζελες , συνεχίζουν δυναμικά την πορεία τους με την ολοκλήρωση της καινούργιας τους δουλειάς “King for a Day” η οποία θα κυκλοφορήσει σύντομα!

https://www.facebook.com/playgroundcircusband?ref=hl

End Cycle:

Οι End Cycle είναι μια πενταμελής Modern Metal μπάντα από τη Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το 2013.

Έχοντας συμμετάσχει ως support act στα live των Caliban, Comeback Kid, Jinjer αλλά και αρκετών μεγάλων ονομάτων της ελληνικής underground metal σκηνής, κυκλοφόρησαν μόλις πριν από μερικούς μήνες το πρώτο τους studio album, με τίτλο ‘Fire Walk with Me’ μέσω των Straight from the Heart Records.

https://www.facebook.com/EndCycleBand?fref=ts

Embrace The Paradox:

Οι Embrace the Paradox είναι μια Metalcore/Deathcore μπάντα που ιδρύθηκε το 2013 στη Θεσσαλονίκη. Τον Αύγουστο του 2014 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single με τίτλο Walking with no hope και συμμετείχαν ως support act στα lives των End Cycle στη Θεσσαλονίκη και των Infection στη Λάρισα.

Το split EP σε συνεργασία με τους Kin Beneath Chorus πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική τους δουλειά και κυκλοφορεί μέσω των Straight From The Heart Records!

https://www.facebook.com/EmbraceTheParadox?fref=ts

Jailcat:

Οι Jailcat είναι ένα Hard Rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 2005 στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα, έχουν παίξει πολλά live shows, στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια με αξιοσημείωτες στιγμές τα support acts στους W.A.S.P. (US), Faster Pussycat (US) και Wig Wam (NO).

Το 2010, κυκλοφόρησε το πρώτο του, ομώνυμο EP, που περιέχει 6 κομμάτια.

Στη συνέχεια, οι Jailcat ταξίδεψαν στην Αγγλία, για να δουλέψουν πάνω στο πρώτο τους album, με τον Grammy-nominated παραγωγό Chris Tsangarides (Judas Priest, Thin Lizzy, Ozzy, Gary Moore). Το “Men or Mice” αναμένεται να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες

https://www.facebook.com/Jailcat?fref=ts

Killing Intent:

Οι Killing Intent ιδρύθηκαν το 2011 στη Θεσσαλονίκη με το ίδιο lineup που συνεχίζει έως και σήμερα: Datsos - φωνητικά, Marcos - Lead και Rhythm Κιθάρες, John - Lead and Rhythm Κιθάρες. Το ίδιο έτος, η μπάντα ηχογράφησε το πρώτο της demo με τίτλο "The Death of a Traitor". Το καλοκαίρι του 2012 ο George εντάχθηκε στα μέλη της μπάντας ως νέος drummer και δύο χρόνια αργότερα το lineup ολοκληρώθηκε με την άφιξη της μπασίστριας, Μαρίας. Το Μάιο το 2014 οι Killing Intent κυκλοφόρησαν το πρώτο τους E.P Album με τίτλο "First Blood".

https://www.facebook.com/Killingintent?fref=ts