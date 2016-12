Αρετή Κοσμίδου & Δημήτρης Σαμόλης, μαζί στις 30 Ιουνίου

The Girl, The Boy & The Garden (του Μεγάρου Μουσικής)

Αρετή Κοσμίδου & Δημήτρης Σαμόλης

The Girl, The Boy and The Garden

Στον Κήπο του Μεγάρου

Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, ώρα 21:00

Όταν το κορίτσι είναι η εξαιρετικά ταλαντούχα και αγαπητή Αρετή Κοσμίδου, το αγόρι ο ηθοποιός - μουσικός Δημήτρης Σαμόλης και ο κήπος, ο πανέμορφος Κήπος του Μεγάρου δε χρειάζονται πολλά λόγια.

Οι δύο καλλιτέχνες, που έκαναν φέτος το δισκογραφικό τους ντεμπούτο, ο Δημήτρης Σαμόλης με το υπέροχο αγγλόφωνο άλμπουμ «Popetry» και η Αρετή Κοσμίδου με το «Distance» που συνδημιούργησε με τον Μανώλη Φάμελλο, διασταυρώνονται στις 30 Ιουνίου για να παρουσιάσουν τις δουλειές τους σε μία βραδιά στη σκηνή του Κήπου που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς.

Don’t think about the Distance κι ελάτε στον κήπο του Μεγάρου να ακούσουμε υπέροχα τραγούδια και να φάμε Fortune Cookies, να δούμε τι μας επιφυλάσσει το καλοκαίρι εκτός από εξαιρετικές συναυλίες!

Μια συμπαραγωγή του Μεγάρου και της Minos EMI.

Προπώληση εισιτηρίων: 10,00 €

Πώληση εισιτηρίων κατά την είσοδο την ημέρα της συναυλίας: 12,00 €

Πληροφορίες για το κοινό στο τηλέφωνο: 210 72.82.333